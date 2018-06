ZLOMILA HO SMRŤ DCÉRY: Otec návrhárky zomrel v predvečer jej pohrebu

Od roku 1993 sa spolu so svojím manželom začala venovať navrhovaniu kabeliek, vytvorila vlastnú značku a postupne sa ustálila medzi najväčšími menami v americkom odevnom svete. Jej dizajnom dominovali veselé farby a potlač. Foto: TASR/AP

New York 22. júna (TASR) - Otec americkej módnej návrhárky známej pod umeleckým menom Kate Spade zomrel v predvečer jej pohrebu. Tesne pred pohrebným obradom návrhárky o tom informovala rodina zosnulej. Pohreb návrhárky, vlastným menom Katherine Noel Brosnahanovej, sa konal vo štvrtok v meste Kansas City.Návrhárka Katherine Noel Brosnahanová vytvorila značku Kate Spade New York zameriavajúcu sa predovšetkým na dizajn kabeliek, ktoré začala tvoriť v 90. rokoch. Postupne do svojho portfólia zahrnula aj oblečenie, posteľnú bielizeň, šperky a voňavky, píše portál spravodajskej televízie Sky news.Päťdesiatpäťročnú dizajnérku našli mŕtvu 5. júna v jej byte na Park Avenue v New Yorku. Roky sa liečila na depresiu a úzkostné stavy, ale na kontroly k svojmu lekárovi chodila pravidelne a užívala aj predpísané lieky. Potvrdil to jej manžel, s ktorým síce posledných desať mesiacov nežili v spoločnej domácnosti, ale boli denne v kontakte.Návrhárkin otec, 89-ročný Earl Brosnahan Jr., zomrel v stredu vo svojom dome. Rodina vo svojom vyhlásení k jeho úmrtiu uviedla, že bol síce dlhší čas chorý, aleSpade začínala svoju umeleckú kariéru v roku 1986 ako redaktorka odevných doplnkov pre neskôr zrušený magazín Mademoiselle, z ktorého v roku 1991 odišla.Od roku 1993 sa spolu so svojím manželom začala venovať navrhovaniu kabeliek, vytvorila vlastnú značku a postupne sa ustálila medzi najväčšími menami v americkom odevnom svete. Jej dizajnom dominovali veselé farby a potlač.Značka Kate Spade New York má viac ako 140 predajní na území Spojených štátov a ďalších 175 po celom svete.Sky News doplnila, že Kate Spade značku v roku 2006 predala, pričom v čase svojho úmrtia sa viac na riadiacej činnosti tejto spoločnosti nepodieľala.