USA oznámili zabitie dvoch militantov pri nálete v južnej Líbyi

Líbyjskí a západní predstavitelia už dlho varujú pred hrozbou, že militanti spojení s IS a al-Káidou budú využívať južnú Líbyu ako svoju základňu.

Benghází 25. marca (TASR) - Americká armáda v nedeľu oznámila, že uskutočnila letecký útok na juhozápade Líbye, pri ktorom zabila dvoch militantov. Nálet bol podľa nej súčasťou snáh zabrániť tomu, aby teroristi získali bezpečné útočisko v rozľahlom púštnom regióne.



Africké velenie ozbrojených síl USA uviedlo, že pri sobotňajšom útoku na okraji mesta Ubárí neprišiel o život nijaký civilista. Nálet vykonali v koordinácii s medzinárodne uznávanou vládou národnej jednoty v Tripolise.



Svedok v Ubárí pre agentúru Reuters telefonicky povedal, že okolo poludnia bolo v meste počuť hlasný výbuch. V zasiahnutom dome vo štvrti Fursán našli podľa neho dve telá, pričom obyvatelia z okolia tvrdili, že tento dom pravidelne navštevovali cudzinci.



Na internete sa objavili videozábery a fotografie zachytávajúce vážne poškodený dom i autá v okolí. Zdá sa, že ide o autentické zábery, konštatuje agentúra AP.



Islamskí extrémisti rozšírili svoje aktivity v Líbyi po tom, ako povstanie v roku 2011 uvrhlo severoafrickú krajinu do chaosu. Džihádistov zo skupiny Islamský štát (IS) vyhnali z ich hlavnej líbyjskej bašty, pobrežného mesta Syrta, v roku 2016, útočia však aj naďalej.



Americká armáda vlani oznámila, že pri náletoch v Líbyi v septembri zahynulo 17 militantov IS. Tentoraz však po prvý raz priznala útok takto hlboko vo vnútrozemí krajiny - Ubárí sa nachádza 700 kilometrov južne od Tripolisu na ceste k hranici s Alžírskom.



V sobotu tiež líbyjské vojenské lietadlá útočili na čadských žoldnierov juhovýchodne od mesta Sabhá, ležiaceho východne od Ubárí. Nestabilita v južnej Líbyi pritiahla bojovníkov z Čadu a sudánskeho regiónu Dárfúr, ktorí bojujú v líbyjskom konflikte za rôzne strany.