Pelosiová vyzvala Trumpa, aby odložil správu o stave únie

V liste uviedla, že čiastočné zastavenie financovania štátnych inštitúcií vyvoláva obavy o realizáciu bezpečnostných opatrení počas prejavu, ktorý prezident USA každoročne prednáša v Kongrese.

Washington 16. januára (TASR) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby odložil svoje vystúpenie so správou o stave únie naplánované na 29. januára, kým sa neskončí čiastočné zastavenie financovania štátnych inštitúcií, tzv. shutdown. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Pelosiová v liste adresovanom prezidentovi uviedla, že čiastočné zastavenie financovania štátnych inštitúcií vyvoláva obavy o realizáciu bezpečnostných opatrení počas prejavu, ktorý prezident USA každoročne prednáša v Kongrese. Bez finančných prostriedkov sú totiž štyri týždne okrem iných inštitúcií aj Tajná služba Spojených štátov (USSS) a ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.



"Ak sa financovanie (štátnych inštitúcií) tento týždeň neobnoví, navrhujem, aby sme spoločne stanovili iný vhodný termín po jeho obnovení," uvádza sa v liste predsedníčky Snemovne reprezentantov adresovanom prezidentovi Spojených štátov.



Pelosiová tiež Trumpovi navrhla, že by svoju správu mohol Kongresu predložiť v písomnej podobe, ako to prezidenti robievali v minulosti, napísala AP.



Tzv. čiastočný shutdown nastal 22. decembra po tom, ako stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne požiadavky prezidenta Donalda Trumpa na financovanie výstavby múru na hraniciach s Mexikom.



Po novembrových kongresových voľbách ovládli Snemovňu reprezentantov demokrati. Pelosiová je jej predsedníčkou od 3. januára, keď vo funkcii vystriedala republikána Paula Ryana. V Senáte si aj po voľbách udržali väčšinu republikáni.