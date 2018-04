USA plánujú tento týždeň uvaliť sankcie na ruských oligarchov

Krok, ktorý by mohol postihnúť ľudí blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, odráža želanie Washingtonu brať Rusko na zodpovednosť za údajné zasahovanie do volieb.

Washington 5. apríla (TASR) - Spojené štáty americké plánujú tento týždeň uvaliť sankcie na ruských oligarchov v súlade so zákonom zameriavajúcim sa na Moskvu za zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s celou záležitosťou. Mohlo by ísť o zatiaľ najagresívnejšie opatrenie voči ruskej podnikateľskej elite.



Krok, ktorý by mohol postihnúť ľudí blízkych ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, odráža želanie Washingtonu brať Rusko na zodpovednosť za údajné zasahovanie do volieb, aj keď prezident USA Donald Trump dúfa v dobré vzťahy s Putinom.



Sankcie, ktoré by podľa dvoch zdrojov mohli byť oznámené už vo štvrtok, nasledujú po americkom marcovom rozhodnutí uvaliť sankcie na 19 ruských fyzických a právnických osôb vrátane ruských tajných služieb za kybernetické útoky spred najmenej dvoch rokov.



Zatiaľ čo tieto kroky boli najvýznamnejšími voči Moskve, odkedy sa Trump ujal v januári 2017 úradu, jeho vtedajšie rozhodnutie nezamerať sa na ruských oligarchov a vládnych predstaviteľov vyvolalo kritiku z radov demokratických aj republikánskych zákonodarcov.



Tohtotýždňové sankcie by sa mali týkať aj ruských oligarchov vrátane tých, ktorí majú väzby na Putina ako aj na ruskú vládu, vyplýva z vyjadrení dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov.