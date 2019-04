USA plánujú zverejniť zredigovanú Muellerovu správu vo štvrtok

Osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti Robert Mueller ukončil vyšetrovanie 22. marca 2019, pričom následne správu z neho predložil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi.

Washington 15. apríla (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti predpokladá, že vo štvrtok ráno zverejní zredigovanú verziu záverečnej správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorá sa týka údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Oznámila to v pondelok hovorkyňa tohto rezortu Kerri Kupecová.



Kupecová podľa agentúry AP uviedla, že zredigovanú verziu poskytne ministerstvo Kongresu i verejnosti.



Osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti Robert Mueller ukončil vyšetrovanie 22. marca 2019, pričom následne správu z neho predložil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi. Minister potom 24. marca zverejnil v liste adresovanom Kongresu krátke štvorstranové zhrnutie najdôležitejších záverov z Muellerovho vyšetrovania, podľa ktorých sa volebný tím súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa nedopustil spolčenia s Ruskom.



Muller podľa Barrových záverov nedospel počas 22 mesiacov vyšetrovania ani k definitívnej odpovedi na otázku, či sa Trump pokúšal mariť vyšetrovanie. Prezidenta podľa Barra viny nezbavil, ale ani nedospel k tomu, že by sa tohto trestného činu skutočne dopustil.



Celá Muellerova takmer 400-stranová správa zatiaľ podlieha utajeniu. Jej zverejnenie okamžite po Barrovej kontroverznej správe žiadali v plnom znení demokrati. Samotný Barr pred časom informoval, že dokument musí zredigovať tak, aby v ňom neboli najcitlivejšie časti, ktoré musia zostať utajené.



Samotný Trump i Biely dom na zmienené Barrove zhrnutie Muellerovej správy reagovali hneď 24. marca vyhlásením, že prezidenta úplne očistilo.