Podľa Trumpa je medzi streľbou na Floride a ruskou kauzou spojitosť

Prezident USA reagoval na nedávne zistenie, že FBI dostal ešte v januári varovanie, z ktorého vyplývalo, že páchateľ stredajšej streľby na strednej škole na Floride mohol plánovať útok.

Washington 18. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump spojil streľbu na floridskej škole s vyšetrovaním amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Trump na Twitteri napísal, že je "veľmi smutné, že FBI prehliadla všetky signály vyslané floridským školským strelcom. Toto je neprijateľné."



Podľa neho FBI "vynaložila veľa času na to", aby dokázala nelegálne vzťahy medzi Trumpovou kampaňou a predstaviteľmi Ruska.



Prezident reagoval na nedávne zistenie, že FBI dostal ešte v januári varovanie, z ktorého vyplývalo, že páchateľ stredajšej streľby na strednej škole na Floride mohol plánovať útok. FBI však podľa vlastného vyhlásenia pochybil, keďže upozornenie dostatočne nepreskúmal.



Na 19-ročného strelca Nikolasa Cruza FBI telefonicky upozornila osoba z jeho blízkeho okolia. Tá FBI poskytla informácie o Cruzových zbraniach, jeho nestálom správaní, znepokojivých príspevkoch na sociálnych sieťach či vyjadreniach o túžbe zabíjať ľudí. Volajúci sa obával, že by Cruz mohol zaútočiť v škole.



FBI vo svojom vyhlásení uznal, že tento tip mal byť dôkladne preskúmaný, čo sa však nestalo. Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions nariadil v reakcii na pochybenie úradu, previerku pracovných postupov FBI i ministerstva spravodlivosti.



FBI bol zároveň vlani v septembri upozornený aj na komentár, ktorý pod jedným z videí na YouTube napísal používateľ označujúci sa za Nikolasa Cruza. Ten v príspevku tvrdil, že sa stane "profesionálnym školským strelcom". FBI príspevok preverila, nepodarilo sa jej však zistiť jeho autora.



Guvernér štátu Florida Rick Scott v súvislosti so spomínanými zlyhaniami vyzval riaditeľa FBI Christophera Wraya, aby odstúpil z funkcie. Podľa Scotta je "neprijateľné", že FBI v januári nepreverila informácie o údajnej Cruzovej túžbe zabíjať ľudí.