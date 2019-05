USA podozrievajú sýrsky režim zo spáchania chemického útoku v Idlibe

USA Vo vyhlásení zároveň odsúdili Rusko, kľúčového spojenca Damasku, za tzv. dezinformačnú kampaň, ktorou sa podľa nich Moskva snaží z chemických útokov obviniť druhú stranu.

Washington 22. mája (TASR) - Spojené štáty podozrievajú sýrsky režim zo spáchania nového chemického útoku. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré preveruje náznaky, že režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada použil v nedeľu chemické zbrane v provincii Idlib na severozápade Sýrie, ktorú ovládajú džihádisti. USA zároveň pohrozili, že ak sa takéto podozrenie potvrdí, pristúpia k odvetným opatreniam. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ešte stále zhromažďujeme informácie o tomto incidente, no opakujeme naše varovanie, že ak Asadov režim použije chemické zbrane, Spojené štáty a naši spojenci zareagujú rýchlo a primerane," uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie USA Morgan Ortagusová.



Vo vyhlásení zároveň odsúdila Rusko, kľúčového spojenca Damasku, za tzv. dezinformačnú kampaň, ktorou sa podľa jej slov Moskva snaží z chemických útokov obviniť druhú stranu.



Provinciu Idlib mala pred rozsiahlou ofenzívu sýrskych vládnych síl chrániť dohoda o prímerí, ktorú vlani v septembri dosiahlo Rusko, spojenec Damasku, s Tureckom podporujúcim povstalcov.



Región, v ktorom žijú približne tri milióny ľudí, sa však v uplynulých mesiacoch opäť stal terčom stupňujúcich sa náletov zo strany sýrskeho režimu i Moskvy. Stalo sa tak po tom, ako kontrolu nad ním - Idlibom a časťami priľahlých provincií Hamá a Aleppo - prevzali militanti z hnutia Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), niekdajšej sýrskej odnože extrémistickej organizácie al-Káida.



Ortagusová v tejto súvislosti uviedla, že Asadova ofenzíva už v oblasti zničila "známe zdravotnícke zariadenia, školy či tábory pre vnútorne vysídlené osoby". Sýrsky režim podľa jej slov musí prestať s útokmi, ktorých terčom sú osídlené oblasti na severozápade Sýrie.



"Spojené štáty opakujú svoje varovanie, prvýkrát vyslovené prezidentom Donaldom Trumpom v septembri 2018, že útok v tzv. zóne deeskalácie v Idlibe je bezohľadným stupňovaním napätia, pre ktoré hrozí destabilizácia regiónu," dodala Ortagusová.



Ruská armáda medzičasom oznámila, že na džihádisti podnikli v utorok na severozápade Sýrie útok na sily sýrskeho vládneho režimu, pričom proti nim použili aj tanky. Povedal to generálmajor Viktor Kupčišin, šéf ruského centra pre zmierenie bojujúcich strán v Sýrii.



Podľa Kupčišina, ktorého citovala agentúra AP, hovorili džihádisti zajatí sýrskymi vojakmi o pláne na spáchanie falošných chemických útokov v dvoch mestách v provincii Idlib, z ktorých chceli obviniť sýrsky režim. Generálmajor uviedol, že títo militanti si dokonca vytvorili špeciálne "chemické krídlo" zaoberajúce sa výrobou a uskladňovaním jedovatých látok.



Americké ministerstvo zahraničných vecí jeho správu spochybnilo a označilo ju za pokus odvrátiť pozornosť práve od Asadovho úsilia znovu začať s chemickými útokmi. Ruské obvinenia tiež označilo za "súčasť pretrvávajúcej dezinformačnej kampane", ktorou sa Asadov režim i Moskva snažia z chemických útokov obviniť druhú stranu.