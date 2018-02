Objavili sa podrobnosti o streľbe v škole: Cruz išiel po čine na drink

Podozrivý zo streľby na floridskej strednej škole sa priznal

Záchranári nakladajú do sanitky zranenú osobu na strednej škole Marjory Stonemanovej Douglasovej v meste Parkland na juhu amerického štátu Florida po stredajšej streľbe, ktorá si vyžiadala najmenej 17 mŕtvych v stredu 14. februára 2018. Páchateľom bol bývalý študent 19-ročný Nikolas (Nicolas/Nikolaus) Cruz vylúčený pre bližšie nešpecifikovaný disciplinárny delikt. Foto: TASR/AP

Stovky ľudí sa zúčastnili vigílie po streľbe na floridskej strednej škole

Študenti sa zhromažďujú počas sviečkovej vigílie za obete streľby na floridskej strednej škole 15. februára 2018 v Parklande. Foto: TASR/AP

Parkland 16. februára (TASR) - Podrobnosti o stredajšom streleckom masakre na škole vo floridskom meste Parkland sa verejnosť dozvedela o deň neskôr, z opisov svedkov a správ policajných síl.Páchateľ Nikolas Cruz (19) vyskočil z auta taxislužby Uber a kráčal smerom k budove číslo 12 strednej školy Marjory Stonemanovej Douglasovej. Niesol čierny vak a čierny ruksak. Muž nachádzajúci sa v priestoroch školy Cruza spozoroval a uvedomil si, že je to bývalý študent. Problémové dieťa. Muž vysielačkou informoval kolegu a do minúty počul výstrely, napísala v piatok tlačová agentúra AP.Cruz mal na sebe gaštanovohnedú košeľu, čierne nohavice a čiernu čiapku. Muž, ktorého meno bolo v písomnej výpovedi pre šerifa začiernené, uviedol detektívom, že Cruz sa pohybovalVkĺzol do budovy, vošiel na schodisko a vytiahol z vaku pušku, uviedli úrady. Strieľal do štyroch tried na prvom poschodí; potom sa tam vrátil a vypálil spŕšku nábojov do dvoch z týchto tried - následne vyšiel hore schodmi a strelil do jedinej obete na druhom poschodí. Bežal na tretie poschodie, kde podľa šerifovho úradu okresu Broward prešli tri minúty, kým pušku a ruksak odhodil na zem, utekal späť dolu schodmi a rýchlo sa zamiešal medzi študentov unikajúcich v panike preč.Senátor za štát Florida Bill Galvano, ktorý si obzrel tretie poschodie, povedal, že podľa predpokladu úradov sa Cruz pokúšal strieľať z okien tretieho poschodia na študentov, keď vybiehali zo školy, ale okná sa neotvorili. Polícia Galvanovi povedala, že otvoriť okná nebolo také ťažké.vyhlásil senátor.Od chvíle, keď Cruz vošiel do budovy, do chvíle jeho odchodu prešlo len šesť minút. Počas tohto krátkeho času postrelil vyše dve desiatky študentov, 17 z nich smrteľne.Po krviprelievaní sa podozrivý vydal k obchodnému domu Wal-Mart a kúpil si drink v reštaurácii Subway, potom išiel do McDonald's.Približne o 40 minút, po odchode z McDonald's, ho policajt videl kráčať po ulici vo štvrti South Florida a chytil ho. Mladík mu nekládol žiaden odpor.Medzi mŕtvymi obeťami je 37-ročný asistent futbalového trénera Aaron Feis, ktorého zasiahol náboj, keď vlastným telom chránil študentov pred guľkami. Futbalový tím vo štvrtok ráno na Twitteri napísal, žeO život prišiel aj Joaquin Oliver, študent známy svojím ojedinelým vzhľadom, ktorý si kedysi prefarboval vlasy na blond s tigrími pruhmi; zomrela aj Alyssa Alhadeffová, nadšená futbalistka a študentka; a 35-ročný učiteľ zemepisu Scott Beigel, ktorý pomáhal študentom vstúpiť do zamknutej triedy, aby sa vyhli strelcovi, pritom však sám dostal zásah.Stredajšia streľba bola 17. prípadom streľby na americkej škole tento rok. Medzi týmito 17 incidentmi bola aj jedna samovražda; pri dvoch incidentoch aktívni strelci zabili študentov; dvaja ľudia boli zabití v hádkach a traja utrpeli zranenia, ale prežili. Deväť účastníkov incidentov neutrpelo nijaké zranenia.Nikolas Cruz, podozrivý zo stredajšej streľby na floridskej strednej škole, ktorá si vyžiadala 17 obetí, sa vo štvrtok k útoku priznal. Vyplýva to z vyhlásenia miestnej polície, z ktorého citovala agentúra AP.Vyšetrovateľom podľa vyhlásenia povedal, že v stredu popoludníCruz vo výpovedi ďalej uviedol, že si so sebou priniesol aj zásobníky s nábojmi. Tie mal ukryté v ruksaku, až pokým sa nedostal na pôdu školy, kde následne začal strieľať.Devätnásťročný tínedžer tiež vyšetrovateľom priblížil, že keď študenti začali utekať, rozhodol sa zbaviť svojej zbrane a vesty, aby splynul s davom. Polícia pušku i vestu našla.Cruz si podľa policajného vyhlásenia kúpil túto pušku vo februári 2017, ale nepovedal kde.Líder americkej belošskej ultranacionalistickej organizácie Milícia Floridskej republiky Jordan Jereb zároveň vo štvrtok uviedol, že Cruz bol členom jeho skupiny a zúčastňoval sa polovojenských výcvikov v meste Tallahassee.Jereb ďalej ozrejmil, že jeho organizácia chce dosiahnuť, aby sa Florida stala rasovo čistým belošským štátom. Povedal, že skupina organizujepričom sa usiluje nebyť súčasťou moderného sveta.Úrad šerifa v Tallahassee však uviedol, že nemá vedomosť o stykoch Cruza s touto ultranacionalistickou organizáciou, pričom má o nejinformácie.Stredajší masaker je najkrvavejšou streľbou v škole v USA za posledných päť rokov.Stovky ľudí sa vo štvrtok večer zúčastnili vo floridskom Parklande na sviečkovej vigílii za 17 obetí streľby na tamojšej strednej škole. Nikolas Cruz, podozrivý zo stredajšieho krviprelievania, sa vo štvrtok k útoku priznal, uvádza agentúra AP.Vigília sa začala minútou ticha za obete, ktorých mená potom prečítali. Niektorí z prítomných žiadali prijatie opatrení v boji proti násiliu na školách vrátane kontroly zbraní. V jednom momente viacerí začali spontánne skandovaťŠerif floridského okresu Broward County Scott Israel uviedol, že 19-ročný Cruz strieľal v škole v piatich triedach pred tým, ako zahodil svoju zbraň aj ruksak s muníciou a ušiel. Ako prechádzal cez polia, snažil sa zamiešať medzi unikajúcich študentov. Cruz sa na úteku stihol ešte zastaviť vo viacerých zariadeniach rýchleho občerstvenia a polícia ho zadržala približne 40 minút po tom, ako odišiel z McDonaldu.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal medzitým skúmať, akým spôsobom spracoval minulý rok upozornenie na tínedžera, ktorý je podozrivý zo stredajšej streľby. Cruz sa totiž podľa spravodajského servera BBC na portáli YouTube vyjadril, že budeJeden z užívateľov na tento príspevok upozornil úrady. Predstaviteľ FBI informoval, že príspevok vyšetrovali, ale neboli schopní plne identifikovať osobu, ktorá ho zverejnila.