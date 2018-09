Pompeo označil stretnutie so šéfom diplomacie KĽDR za pozitívne

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že je pripravený na opätovné stretnutie s Kimom. To by sa podľa neho mohlo uskutočniť v krátkom čase.

Washington 26. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo označil svoje stredajšie stretnutie so šéfom diplomacie KĽDR Ri Jong-hom za "veľmi pozitívne". Obaja ministri sa stretli v rámci 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informovala o tom agentúra Jonhap.



"(Mal som) veľmi pozitívne stretnutie s ministrom zahraničných vecí KĽDR Ri Jong-hom, na ktorom sme hovorili o nadchádzajúcom summite (amerického prezidenta Donalda Trumpa a vodcu KĽDR Kim Čong-una), ako aj o nasledujúcich krokoch smerom k denuklearizácii Severnej Kórey," napísal podľa Jonhapu na Twitteri Pompeo.



"Ešte máme pred sebou veľký kus práce, ale budeme pokračovať v nastúpenej ceste," dodal americký minister zahraničných vecí, ktorý podľa vlastných slov navštívi v októbri Severnú Kóreu, aby tam dohodol podrobnosti ďalšieho summitu Kim-Trump.



Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že je pripravený na opätovné stretnutie s Kimom. To by sa podľa neho mohlo uskutočniť v krátkom čase.



Na summite v Singapure, ktorý sa konal 12. júna, sa Trump a Kim Čong-un dohodli, že budú za bližšie nešpecifikovaných podmienok spolupracovať na likvidácii jadrových zbraní na Kórejskom polostrove. Americký prezident označil singapurský summit za úspech a zašiel až tak ďaleko, že vyhlásil, že Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu.