USA popreli správu o ponechaní 1000 vojakov v Sýrii

Washington 18. marca (TASR) - Spojené štáty v nedeľu popreli správu, podľa ktorej majú v úmysle ponechať približne 1000 vojakov v Sýrii aj po tom, ako tam bude definitívne porazená extrémistická skupina Islamský štát (IS).



Správu priniesol v nedeľu večer denník Wall Street Journal (WSJ). Písalo sa v nej tiež, že USA budú naďalej spolupracovať so sýrskymi Kurdmi, keďže rozhovory s Tureckom, Spojenými štátmi podporovanými kurdskými silami a európskymi spojencami nepriniesli dohodu o "bezpečnej zóne" na severovýchode Sýrie.



Denník citoval nemenovaných amerických predstaviteľov, podľa ktorých by v rámci nového plánu mohlo po celej Sýrii zostať pôsobiť až 1000 amerických vojakov.



Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Joseph Dunford označil tvrdenia o príprave plánov na ponechanie 1000 vojakov v Sýrii za "vecne nesprávne". Vo vyhlásení zdôraznil, že nedošlo k zmene plánu oznámeného vo februári, na základe ktorého by malo v Sýrii zostať 200 zo súčasných 2000 amerických vojakov, informuje agentúra AFP.



Americký prezident Donald Trump vlani v decembri vyhlásil porážku IS a ohlásil stiahnutie všetkých amerických vojakov zo Sýrie, Biely dom však vo februári oznámil, že USA ponechajú v tejto krajine menší počet jednotiek.



Na východe Sýrie pokračujú Spojenými štátmi podporované a Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v boji proti džihádistom z IS v ich poslednej bašte, ktorú ešte v krajine ovládajú.



Spojené štáty sa snažia presvedčiť európskych spojencov, aby prevzali vedúcu úlohu v Sýrii po tom, ako Washington obmedzí svoje tamojšie aktivity, dosiaľ však v tomto úsilí nedosiahli významnejší pokrok, napísala agentúra DPA. Okrem toho sa návrhy USA na presun základní do Iraku stretli s odporom Bagdadu.