USA poskytnú Kolumbii finančnú pomoc v reakcii na prílev Venezuelčanov

Cúcuta 17. júla (TASR - Spojené štáty prisľúbili dodatočných šesť miliónov dolárov (5,12 milióna eur) na pomoc Kolumbii v reakcii na masívny prílev Venezuelčanov, ktorí zo svojej krajiny utekajú pred ekonomickou a humanitárnou krízou. Informuje o tom v utorok agentúra AP.



Potvrdil to administrátor Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) Mark Green v pondelok počas návštevy kolumbijského pohraničného mesta Cúcuta.



Zhruba polovica novej finančnej pomoci bude určená na jedlo pre venezuelských migrantov, kým ďalšia polovica pomôže Kolumbii poskytovať zdravotnícku starostlivosť utečencom.



Od vypuknutia krízy v roku 2017 doposiaľ poskytli USA humanitárnym organizáciám v Latinskej Amerike, ktoré prijímajú venezuelských utečencov, dovedna 56 miliónov dolárov (47,8 milióna eur).



Za menej než dva roky ušlo do Kolumbie viac než milión Venezuelčanov. Pre napätú situáciu v sociálnych a zdravotníckych službách tejto krajiny to predstavuje dodatočný nápor, píše AP.