USA poskytnú licencie na obchodovanie s Huawei len v istých prípadoch

Washington 9. júla (TASR) - Americké ministerstvo obchodu vydá licencie domácim firmám, ktoré chcú obchodovať s čínskym telekomunikačným gigantom Huawei Technologies v takých prípadoch, keď to neohrozí národnú bezpečnosť. Oznámil to v utorok minister obchodu Wilbur Ross.



Prezident Donald Trump, ktorý sa snaží oživiť obchodné rozhovory s Čínou, oznámil koncom minulého mesiaca, že americké firmy budú môcť predávať svoje výrobky spoločnosti Huawei. Tú pritom Washington v máji zaradil na tzv. čierny zoznam entít, s ktorými americké spoločnosti nemôžu obchodovať bez špeciálnych licencií.



Zatiaľ čo americkí výrobcovia čipov uvítali Trumpovo oznámenie o uvoľnení reštrikcií, mnohí predstavitelia priemyslu aj vlády boli zmätení a nevedeli, aká bude nová politika voči Huawei.



Ross na výročnej konferencii ministerstva vo Washingtone potvrdil, že Huawei zostane na zozname. To znamená, že niektoré žiadosti o licencie na obchodovanie s ním budú pravdepodobne zamietnuté. Ale iné, pri ktorých nebude ohrozená národná bezpečnosť, majú byť schválené.



„Na zavedenie prezidentovej smernice po summite G20 pred dvoma týždňami vydá ministerstvo licencie tam, kde neexistuje žiadna hrozba pre národnú bezpečnosť USA," povedal Ross s odkazom na stretnutie svetových lídrov v Japonsku. Dodal, že ministerstvo sa v rámci týchto smerníc pokúsi zabezpečiť, aby sme neprenášali tržby z USA do zahraničných firiem.



Po zaradení Huawei na spomínaný zoznam totiž americký priemysel polovodičov začal lobovať u vlády za predaj niektorých položiek, ktoré by si čínsky koncern mohol ľahko kúpiť v zahraničí. Argumentoval, že všeobecný zákaz by poškodil americké firmy.