USA pozastavujú pomoc krajinám Strednej Ameriky kvôli migrantov

Severný trojuholník zahŕňa Salvádor, Guatemalu a Honduras, odkiaľ v posledných rokov pred chudobou a násilím utiekli desaťtisíce migrantov a snažili sa dostať do Spojených štátov.

Washington 31. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že Spojené štáty pozastavujú pomoc pre niektoré krajiny Strednej Ameriky, ktoré prezident Donald Trump obvinil z toho, že nerobia nič pre to, aby zastavili tok migrantov, prúdiacich do USA, informovala agentúra AFP.



"Na pokyn ministra zahraničných vecí Mikea Pompea vykonávame nariadenie prezidenta a ukončujeme programy zahraničnej pomoci pre Severný trojuholník [Strednej Ameriky]," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí a dodal, že do procesu bude zapojený aj Kongres.



Severný trojuholník zahŕňa Salvádor, Guatemalu a Honduras, odkiaľ v posledných rokov pred chudobou a násilím utiekli desaťtisíce migrantov a snažili sa dostať do Spojených štátov.



USA počas uplynulých dvoch rokov vyčlenili 1,3 miliardy USD (1,16 miliardy eur) v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci pre krajiny Strednej Ameriky, väčšinu z toho pre uvedené tri krajiny. Trump obviňuje ich vlády z toho, že sa "pozerajú iným smerom, keď karavány migrantov smerujú cez Mexiko, aby sa dostali do USA".



Trump tiež obvinil Mexiko z toho, že sa mu nedarí obmedzovať tok migrantov ilegálne prekračujúcich hranice USA a pohrozil, že ak sa to nezmení, budúci týždeň uzavrie americko-mexickú hranicu.



V decembri minulého roka sa USA a Mexiko dohodli na významných investíciách do Severného trojuholníka a južného Mexika v snahe zastaviť prílev migrantov.