USA požiadali Nemecko o zapojenie do misie v Hormuzskom prielive

Napätie v regióne Perzského zálivu sa vyostrilo po tom, ako britské vojenské námorníctvo začiatkom júla asistovalo pri zadržaní iránskeho tankera pri Gibraltári.

Berlín 30. júla (TASR) - Spojené štáty formálne požiadali Nemecko, aby sa zapojilo do medzinárodnej misie s cieľom zaistiť bezpečnosť obchodných aktivít v oblasti Hormuzského prielivu. Oznámila to v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na americké veľvyslanectvo v Berlíne.



"Formálne sme požiadali Nemecko, aby sa pridalo k Francúzsku a Británii a pomohlo zabezpečiť Hormuzský prieliv a bojovať proti agresii Iránu," povedala hovorkyňa veľvyslanectva Tamara Sternbergová-Grellerová. "Členovia nemeckej vlády dali jasne najavo, že voľnosť plavby by mala byť chránená. My sa pýtame: Chránená kým?" poznamenala.



Napätie v regióne Perzského zálivu sa vyostrilo po tom, ako britské vojenské námorníctvo začiatkom júla asistovalo pri zadržaní iránskeho tankera pri Gibraltári. Londýn vyjadril presvedčenie, že toto plavidlo prepravovalo ropu do Sýrie a porušovalo tak sankcie EÚ.



Irán v zrejmej odvete zadržal tankery plaviace sa pod britskou a panamskou vlajkou v Hormuzskom prielive, kadiaľ prechádza strategicky významná dopravná trasa. Británia v pondelok v tejto súvislosti oznámila, že chce v Perzskom zálive zriadiť námorné ochranné sily pod vedením Európy. Britský návrh sa však podľa agentúry AFP v Európe stretol len s vlažnou odozvou.



Francúzsko vo štvrtok na britskú výzvu reagovalo vyhlásením, že nie je ochotné vyslať do oblasti Perzského zálivu ďalšie vojenské sily, avšak je pripravené zdieľať s Londýnom informácie a koordinovať využitie vojenských kapacít, ktoré v regióne už má. Naopak, záujem vyjadrili Dánsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko či Švédsko, uviedla DPA s odvolaním sa na diplomatické zdroje v Bruseli.