Pre epidémiu osýpok vyhlásil okres v štáte New York výnimočný stav

Washington 27. marca (TASR) - Okres Rockland v americkom štáte New York vyhlásil v utorok v súvislosti s epidémiou osýpok výnimočný stav. Predstavitelia miestnej samosprávy veria, že zákaz pohybu nezaočkovaných neplnoletých osôb na verejných priestranstvách upozorní rodičov na závažnosť vzniknutej situácie, píše AP.



"Ide jednoznačne o snahu upozorniť (na tento problém)," vyhlásil na margo výnimočného stavu šéf miestnej samosprávy Ed Day, ktorý dúfa, že tento krok zvráti nepriaznivý trend šírenia vírusového infekčného ochorenia. V okrese totiž od minulej jesene zaznamenali už 150 prípadov osýpok. Vypuknutie nákazy sa dotklo najmä miestnych komunít ortodoxných židov, v ktorých je často nižšia miera vakcinácie.



Na základe deklarácie, ktorá by mala byť v platnosti najmenej 30 dní, má každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá neabsolvovala očkovanie proti osýpkam, zakázaný vstup na verejné priestranstvá. Zákaz by sa mal týkať okrem iného aj nákupných centier, škôl a reštaurácií.



Hoci trestom za porušenie tohto nariadenia môže byť až šesť mesiacov odňatia slobody, šéf miestnej samosprávy vyhlásil, že okres nebude jeho dodržiavanie aktívne presadzovať.



"Nebudeme toto nariadenia aktívne presadzovať a ani príslušníci bezpečnostných zložiek nebudú od ľudí vyžadovať preukázanie ich očkovacích preukazov. To by bolo absurdné," vyhlásil Day. Dodal však, že rodičia, ktorí toto nariadenie porušia, "môžu čeliť právnym následkom".



Michael Sussman, advokát zastupujúci rodičov 44 miestnych nezaočkovaných detí, vyhlásil, že zváži možnosť napadnutia predmetnej deklarácie právnou cestou.



"Je to iracionálne. Chcú trestať ľudí, ktorí nemajú chorobu, namiesto toho, aby dali do karantény nakazené osoby," vyhlásil v tejto súvislosti Sussman.



Okres Rockland momentálne zažíva najdlhšiu epidémiu osýpok v štáte New York od roku 2000, keď bolo toto ochorenie v Spojených štátoch vyhlásené za oficiálne eliminované. Pre zastavenie šírenia osýpok je podľa odborníkov nutná miera vakcinácie na úrovni 92-95 percent. V Rocklande, ktorý má približne 300.000 obyvateľov, je pritom proti osýpkam momentálne zaočkovaných len 72,9 percenta osôb mladších ako 18 rokov.