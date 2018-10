Prezident Trump má s ministrom obrany Mattisom veľmi dobrý vzťah

Hlava štátu to prezradila v rozhovore pre stanicu CBS.

Washington 15. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump má podľa vlastných slov "veľmi dobrý vzťah" s ministrom obrany Jimom Mattisom - napriek tomu, že šéf Pentagónu je podľa neho "trochu demokrat". Prezident Trump to povedal v rozhovore pre stanicu CBS, odvysielanom v nedeľu.



Na otázku, či Mattis odstúpi, Trump odpovedal, že mu to minister obrany nepovedal. "Možno, že áno. Myslím si, že je tak trochu demokrat, pokiaľ chcete vedieť pravdu," pokračoval republikánsky šéf Bieleho domu s tým, že generál Mattis je podľa neho dobrý človek a vychádzajú spolu veľmi dobre. Pripustil, že odísť môže, v určitom momente podľa Trumpa každý odíde.



Hovorca Pentagónu pre agentúru AP v reakcii na Trumpove slová povedal, že Mattis sa zameriava na svoju prácu, aby "americká armáda zostala najsmrtiacejšou silou na planéte".



Americký prezident v tomto rozhovore taktiež zhodnotil, že po takmer dvoch rokoch v úrade sa aj napriek všetkým politickým búrkam cíti v Bielom dome "pohodlne".



Bolo to trochu "neskutočné" povedať, že som prezident Spojených štátov, ale je to pravda pre všetkých, podotkol Trump. "Dokonca ani moji priatelia ma nevolajú Donald, ale volajú ma: pán prezident," dodal.



Trump v tom istom rozhovore taktiež zrejme priznal reálnu existenciu zmeny klímy, stále si však nie je istý tým, či ju zavinil svojou činnosťou človek, uviedla agentúra DPA.



"Myslím, že sa niečo deje. Niečo sa mení a znova sa vráti nazad. Nemyslím si, že je to podvod, myslím, že tam je pravdepodobne rozdiel," povedal moderátorke Lesley Stahlovej s tým, že nevie, či je to spôsobené človekom.



Ako pripomenula DPA, Trump sa v minulosti opakovane o zmene klímy vyjadroval ako o hoaxe.