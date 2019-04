Prezidentskú kandidatúru v USA ohlásil demokrat Pete Buttigieg

Tento vojenský veterán a starosta mesta South Bend sa otvorene hlási k svojej homosexualite.

Washington 15. apríla (TASR) - Prezidentskú kandidatúru ohlásil v nedeľu ďalší demokratický politik Pete Buttigieg. Tento vojenský veterán a starosta sa otvorene hlási k svojej homosexualite, informovala agentúra DPA.



Do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby 2020 tak už podľa CNN celkovo vstúpilo 18 kandidátov.



Pete Buttigieg pri ohlásení svojho vstupu do kampane zaútočil na súčasného republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho slogan o obnovení veľkosti Ameriky.



"(Trump a jeho spolupracovníci) predávajú neuskutočniteľný prísľub, že sa môžeme vrátiť do dávno minulej doby, ktorá nikdy nebola taká úžasná, ako sa to propaguje," povedal 37-ročný Buttigieg na zhromaždení svojich priaznivcov v meste South Bend v konzervatívnom štáte Indiana, kde je starostom.



Buttigieg, familiárne prezývaný starosta Pete, v minulosti pôsobil ako dôstojník amerického námorníctva v Afganistane. Potenciálnych voličov chce osloviť zmesou mladistvého entuziazmu, kresťanskej viery a liberálneho prístupu k otázke sexuálnej identity.



V prípade zvolenia za šéfa Bieleho domu by mal hneď niekoľko prvenstiev: bol by doposiaľ najmladším prezidentom USA a zároveň prvým žijúcim v homosexuálnom manželskom zväzku. Bol by tiež zároveň prvým prezidentom, ktorý by sa do Oválnej pracovne dostal priamo z kresla starostu, uvádza televízia CNN.



Medzi už potvrdenými demokratickými uchádzačmi o prezidentskú nomináciu je rekordný počet žien a zástupcov menšín. V prieskumoch sa umiestňujú na prvých priečkach Bernie Sanders, Kamala Harrisová, Elizabeth Warrenová či Cory Booker.



Stále sa čaká na vyjadrenie bývalého viceprezidenta Joea Bidena, ktorý ešte neoznámil, či bude kandidovať. Podľa mnohých má práve Biden najlepšie predpoklady na to, aby porazil Donalda Trumpa. Pete Buttigieg sa v niektorých prieskumoch umiestňuje za Sandersom a Bidenom.