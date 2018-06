Pri streľbe na festivale v Trentone zomrel človek, 20 sa zranilo

Usmrteným je jeden z dvojice strelcov, uviedla s odvolaním sa na vyhlásenie okresného prokurátora agentúra AP.

Trenton 17. júna (TASR) - Jedna osoba zahynula a ďalších 20 ľudí sa zranilo pri streľbe, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom na festivale umenia v meste Trenton v americkom štáte New Jersey. Usmrteným je jeden z dvojice strelcov, uviedla s odvolaním sa na vyhlásenie okresného prokurátora agentúra AP.



Prokurátor Angelo Onofri z okresu Mercer v New Jersey povedal v nedeľu ráno miestneho času na tlačovej konferencii, že 16 spomedzi dovedna 20 zranených osôb utrpelo strelné zranenia. Dodal, že štyria zranení - vrátane 13-ročného chlapca - sú v kritickom stave.



Onofri ďalej uviedol, že strieľať na festivale s názvom Art All Night začali dvaja útočníci. Jeden z nich - 33-ročný muž - bol následne zabitý, druhý je momentálne vo väzbe. Miestne úrady odhadli, že v oblasti, kde streľba vypukla, bolo v jej čase okolo 1000 ľudí.



Na mieste po streľbe vypukla panika, ľudia začali z festivalu utekať. Miestne televízie neskôr priniesli zábery zachytávajúce mnoho policajných áut. Denník The Trentonian uviedol, že oblasť bola posiata rozbitým sklom a ďalšími úlomkami.