Pri streľbe v New Orleanse utrpelo zranenia päť ľudí

Washington 18. februára (TASR) - Jeden človek zahynul a päť ľudí utrpelo zranenia pri prestrelke medzi políciou ozbrojeným mužom, ku ktorej došlo v nedeľu v turistami vyhľadávanej časti mesta New Orleans v americkom štáte Louisiana. Podozrivého polícia zastrelila, informovala v pondelok agentúra AFP.



K prestrelke došlo po tom, čo policajti chceli v súvislosti so sériou lúpeží vypočuť podozrivého muža, ktorý však vytiahol zbraň a začal na nich strieľať. Príslušníci polície paľbu opätovali a muža zastrelili.



Zranenia utrpeli ľudia, ktorí čakali na autobusovej zastávke v blízkosti incidentu. Policajti zranení neboli, uviedol šéf polície v New Orleanse Shaun Ferguson.



Vyšetrovania najnovšieho prípadu streľby v New Orleanse sa ujal Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). V súvislosti s používaním strelných zbraní zahynulo v roku 2017 v Spojených štátoch viac ako 40.000 ľudí.