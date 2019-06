USA prijmú opatrenia na zabezpečenie dodávok vzácnych zemín

Čína je hlavným producentom prvkov vzácnych zemín. Na celosvetovej produkcii sa podieľa viac než 70 %. Práve túto oblasť by Peking mohol využiť v obchodnom konflikte s USA.

Washington 5. júna (TASR) - Spojené štáty prijmú "bezprecedentné opatrenia" s cieľom zabezpečiť si bezproblémové dodávky vzácnych zemín a strategických prvkov. Uviedlo to americké ministerstvo obchodu v reakcii na informácie Číny, že uvažuje o sprísnených kontrolách exportu vzácnych zemín. Tie obsahujú prvky kľúčové na výrobu mnohých produktov od mobilných telefónov cez elektrické autá až po špeciálnu vojenskú techniku.



Čína je hlavným producentom prvkov vzácnych zemín. Na celosvetovej produkcii sa podieľa viac než 70 %. Práve túto oblasť by Peking mohol využiť v obchodnom konflikte s USA po tom, ako Washington zvýšil dovozné clá na čínsky tovar. Američania boli hlavnými producentmi prvkov vzácnych zemín v 60. až 80. rokoch minulého storočia, potom sa však ťažba začala presúvať mimo amerického územia.



Americký minister obchodu Wilbur Ross v utorok (4. 6.) uviedol, že nová správa vymenováva prvky "kritické pre národnú a ekonomickú bezpečnosť USA". Patria k nim napríklad urán, titán a prvky vzácnych zemín potrebné na výrobu smartfónov, počítačov, lietadiel či GPS zariadení.



"Prostredníctvom odporúčaní v tejto správe americká vláda prijme bezprecedentné opatrenia, ktoré zabezpečia, že USA nebudú odstrihnuté od týchto životne dôležitých materiálov". Podľa správy USA plánujú zlepšiť zásobovanie "prostredníctvom obchodu s americkými spojencami" a zároveň investíciami do domáceho prieskumu, ako aj urýchlením vydávania povolení na ťažbu v USA.