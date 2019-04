USA chcú vyhlásiť Moslimské bratstvo za teroristickú organizáciu

Opatrenie prinesie ekonomické a cestovné sankcie proti tomuto najstaršiemu islamskému hnutiu v Egypte, ktoré má na Blízkom východe vyše milióna členov.

Washington 30. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pracuje na vyhlásení hnutia Moslimské bratstvo za zahraničnú teroristickú organizáciu. Oznámil to v utorok Biely dom, citovaný stanicou BBC.



Opatrenie prinesie ekonomické a cestovné sankcie proti tomuto najstaršiemu islamskému hnutiu v Egypte, ktoré má na Blízkom východe vyše milióna členov. Krok prichádza po nedávnej návšteve egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího v USA. Sísí požiadal Trumpa, aby Washington vyhlásil Moslimské bratstvo za teroristickú organizáciu, uvádzajú americké médiá.



"Prezident sa poradil so svojím tímom národnej bezpečnosti a regionálnymi lídrami, ktorí s ním zdieľajú znepokojenie. Vyhlásenie je momentálne v štádiu vnútorného procesu," uviedla tlačová tajomníčka Bieleho domu Sarah Sandersová.



Trumpova administratíva nariadila bezpečnostným a diplomatickým činiteľom, aby našli spôsob uvalenia sankcií na Moslimské bratstvo po Sísího návšteve Bieleho domu z 9. apríla. Egypt už považuje toto hnutie za teroristickú skupinu. Sísí v roku 2013 viedol vojenské povstanie, ktoré zvrhlo bývalého egyptského prezidenta Muhammada Mursího, bývalého lídra bratstva.



Keď bude vyhlásenie zverejnené, sankcie voči spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí spolupracujú s hnutím, vstúpia do platnosti. Rozhodnutie však spôsobilo roztržku medzi Bielym domom a Pentagónom, píše denník The New York Times.



Biely dom v marci vyhlásil za teroristickú organizáciu aj iránske elitné Revolučné gardy (IRGC); išlo o prvý prípad, keď Spojené štáty označili armádnu zložku iného štátu za teroristickú organizáciu, píše BBC.



Moslimské bratstvo, založené v roku 1928, ovplyvnilo svojím modelom politického aktivizmu a islamskej charitatívnej práce islamské hnutia na celom svete. Hnutie malo pôvodne šíriť islamské mravy, avšak čoskoro sa spriahlo s politikou, najmä v boji za zbavenie Egypta britskej koloniálnej nadvlády a všetkých západných vplyvov.



V prvých parlamentných voľbách po zvrhnutí predošlého egyptského exprezidenta Husního Mubaraka v roku 2011 sa politická strana spojená s Moslimským bratstvom dostala k moci, získajúc takmer polovicu kresiel v parlamente. Od Mursího zosadenia došlo k zatknutiu tisícov členov Moslimského bratstva.