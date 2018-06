VYVOLALA ROZRUCH: Prvá dáma USA navštívila centrum pre deti migrantov

Pobúrenie vyvolala jej zelená bunda, ktorú mala prvá dáma oblečenú, keď nastupovala do lietadla smerujúceho do Texasu.

Washington 22. júna (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová zavítala vo štvrtok na vopred neohlásenú návštevu centra pre deti prisťahovalcov, ktoré boli zadržané po nelegálnom príchode do USA.



Trumpová sa podľa agentúry DPA stretla v pohraničnom meste McAllen so sociálnymi pracovníkmi, ktorým sa poďakovala za ich "súcit a ťažkú prácu". Diskutovala s nimi o procese prijímania migrantov a pýtala sa tiež, aké služby sú poskytované deťom.



V zariadení Upbring New Hope Children's Center sa nachádza 55 detí prisťahovalcov vo veku od piatich do 17 rokov pochádzajúcich zo stredoamerických krajín ako Honduras či Salvádor. Od svojich rodičov ich bolo na hraniciach USA oddelených len šesť, zvyšné dorazili do USA bez sprievodu, uviedli pracovníci centra, ktorí sa stretli s Trumpovou.



Prvá dáma sa detí pýtala, odkiaľ sú a ako dlho sú už v zariadení, potom ich vyzvala, aby boli "milé a správali sa k sebe dobre".



Trumpová vysvetlila, že svojou cestou chcela deťom prisťahovalcov vyjadriť podporu. Zamestnancov požiadala, aby deti čo najskôr znova spojili s ich rodinami, informovala agentúra AP.



Donald Trump cestu svojej manželky podporil, ale do Texasu ju nevyslal, dodala DPA.



Veľký rozruch vyvolala zelená bunda, ktorú mala prvá dáma oblečenú, keď nastupovala do lietadla smerujúceho do Texasu. Na jej zadnom diele bolo totiž veľkými písmenami v štýle graffiti napísané "Je mi to skutočne jedno, a vám?".



Hovorkyňa prvej dámy USA Stephanie Grishamová neskôr pre médiá uviedla, že nešlo o žiadne skryté posolstvo, "je to len bunda".



Po prílete do McAllenu Trumpová z lietadla vystúpila v inom oblečení, tentoraz v kratšom béžovom kabátiku vo vojenskom štýle, dodala agentúra AP.