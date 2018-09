Stíhačka F-35 havarovala prvýkrát v histórii programu

K havárii došlo neďaleko základne námornej pechoty Beaufort v Južnej Karolíne.

Washington 29. septembra (TASR) - Viacúčelové stíhacie lietadlo amerického vojenského námorníctva typu Lockheed Martin F-35B v piatok havarovalo po prvý raz od uvedenia do letovej prevádzky v roku 2006. Informáciu priniesla agentúra Reuters, odvolávajúc sa na zdroje amerického námorníctva.



K havárii došlo neďaleko základne námornej pechoty Beaufort v Južnej Karolíne. Pilot sa katapultoval a vyviazol bez zranení. Bol to prvý pád lietadla v rámci finančne nákladného programu amerického ministerstva obrany F-35 Lightning II. Príčinu havárie začali vyšetrovať.



Program F-35 Lightning II. je kritizovaný za svoju vysokú cenu. Lietadlo, ktoré havarovalo v piatok, stálo okolo 100 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 86 miliónov eur). Ministerstvo však v piatok oznámilo, že nová zmluva s výrobcom lietadiel Lockheed Martin na 141 lietadiel znížila cenu o 5,4 percenta.



Vo štvrtok americké vojenské námorníctvo uskutočnilo prvý bojový let viacúčelového stíhacieho lietadla F-35 Lightning vybaveného technológiou stealth. Stíhačka vzlietla z paluby výsadkovej lietadlovej lode Essex a uskutočnila nálety na ciele militantného hnutia Taliban v Afganistane.



Americký prezident Donald Trump sa podľa stanice BBC viackrát pochvalne vyjadril na adresu lietadiel F-35. Povedal, že sú pre nepriateľa neviditeľné. Spoločnosť Lockheed Martin dodala, že technológia stealth lietadlám umožňuje vyhnúť sa radarom.