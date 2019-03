Kelly v prvom rozhovore od obvinenia poprel sexuálne obťažovanie

Kelly patrí k najpredávanejším popovým spevákom v USA. Medzi jeho hity patria skladby Ignition, I Believe I Can Fly či Bump N' Grind.

Washington 6. marca (TASR) - Americký spevák R. Kelly poprel obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktoré voči nemu vzniesli štyri ženy. Hudobník sa tak vyjadril v prvom rozhovore, ktorý poskytol od svojho februárového obvinenia.



"Nič také som nespravil! To nie som ja! Bojujem o svoj všivavý život!" vyhlásil Kelly v interview, ktoré v stredu odvysiela stanica CBS. Rozhovor prichádza po tom, ako sudca okresu Cook County v štáte Illinois stanovil na pojednávaní kauciu na jeho prepustenie vo výške milión dolárov, z ktorej musel hudobník zaplatiť desať percent.



Tri prípady sa podľa prokuratúry vzťahujú na ženy, ktoré boli v čase údajného obťažovania v rokoch 1998-2010 neplnoleté. Prokuratúra vzniesla proti Kellymu (52), bývalému profesionálnemu basketbalistovi, desať bodov obžaloby.



"Nie je to pravda - či sú to staré fámy, nové fámy alebo budúce fámy," zdôraznil podľa tlačovej agentúry DPA v rozhovore Kelly, ktorého v roku 2008 súd oslobodil od obvinení z výroby detskej pornografie.



V januári však televízna stanica Lifetime odvysielala seriál, v ktorom niekoľko žien obvinilo speváka z toho, že mal sex s dievčatami mladšími ako 16 rokov. Ďalší svedkovia tvrdili, že sa k ženám správal ako k sexuálnym otrokyniam.



