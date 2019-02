Kellymu, obvinenému zo zneužitia, stanovil sudca miliónovú kauciu

Kellyho v piatok obžalovali v desiatich bodoch zo sexuálneho zneužívania štyroch rôznych obetí, z ktorých tri boli neplnoleté.

Washington 24. februára (TASR) - Sudca okresu Cook County v americkom štáte Illinois stanovil na sobotňajšom pojednávaní so spevákom R. Kellym, ktorého v piatok obžalovali so sexuálneho zneužitia štyroch žien, kauciu na jeho prepustenie vo výške milión dolárov. S odvolaním sa na americké médiá o tom informuje agentúra DPA.



R. Kellyho v piatok obžalovali v desiatich bodoch zo sexuálneho zneužívania štyroch rôznych obetí, z ktorých tri boli neplnoleté. K týmto činom malo podľa prokuratúry dôjsť v rokoch 1998-2010. Reper sa po vydaní zatykača sám prihlásil na policajnej stanici v Chicagu.



Sudca John Fitzgerald Lyke mladší tvrdenia prokuratúry označil za znepokojivé. Citoval ho denník Chicago Tribune, podľa ktorého obžaloba disponuje v súvislosti s prípadom dôkazovým materiálom v podobe spevákovej DNA.



Kellyho právny zástupca Steve Greenberg v piatok povedal, že jeho klient je nevinný. "Domnievam sa, že všetky tie ženy klamú," uviedol pre televíziu CNN.



R. Kelly (52), vlastným menom Robert Sylvester Kelly, patrí k najpredávanejším popovým spevákom v Spojených štátoch. Medzi jeho hity patria skladby Ignition, I Believe I Can Fly či Bump N' Grind. Je spevákom, skladateľom aj hudobným producentom, pričom v minulosti trikrát získal cenu Grammy.



V roku 2002 Kellyho obvinili z účasti na natáčaní detskej pornografie, v roku 2008 ho však oslobodili spod všetkých 14 bodov obžaloby, informuje stanica BBC.