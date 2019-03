USA reagujú na zatknutie Marrera: Uvalili sankcie na venezuelskú banku

Vo vyhlásení amerického rezortu financií sa uvádza, že minister financií USA Steven Mnuchin žiada okamžité prepustenie Marrera, ako i ďalších politických väzňov.

Washington 23. marca (TASR) - Americké ministerstvo financií uvalilo v piatok sankcie na venezuelskú banku pre ekonomický a sociálny rozvoj (Bandes) a ďalšie jej štyri dcérske spoločnosti v Uruguaji a Bolívii. Ide o reakciu Washingtonu na nedávne zatknutie Roberta Marrera, blízkeho spolupracovníka venezuelského opozičného vodcu Juana Guaidóa, informuje agentúra DPA.



Podľa štvrtkových správ miestnych médií Marrera zatkli venezuelské úrady počas razie v noci na štvrtok v jeho dome v metropole Caracas. Právnik Marrero je šéfom kancelárie Juana Guaidóa, ktorý je predsedom opozíciou kontrolovaného venezuelského parlamentu, Národného zhromaždenia.



Zatknutie Marrera neskôr potvrdil venezuelský minister vnútra Néstor Reverol. Vo vysielaní štátnej televízie uviedol, že Marrero bol zapojený do sprisahania Kolumbie a krajín Strednej Ameriky s cieľom zaútočiť na vedenie režimu prezidenta Nicolása Madura.



Vo vyhlásení amerického rezortu financií sa uvádza, že minister financií USA Steven Mnuchin žiada okamžité prepustenie Marrera, ako i ďalších politických väzňov.



Mnuchin dodal, že venezuelský prezident Nicolás Maduro využíval Bandes a jej dcérske spoločnosti na presun peňazí do zahraničia "ako súčasť zúfalej snahy udržať sa pri moci".



Spojené štáty opakovane varovali Madurovu vládu, aby nezatkla Guaidóa alebo jeho blízkych spolupracovníkov, pretože by čelila nešpecifikovaným dôsledkom.



USA patria k vyše 50 krajinám, ktoré uznali venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa za dočasného prezidenta krajiny a podporili ho v snahe dosiahnuť Madurovo odstúpenie z úradu. Spojené štáty už pred časom uvalili sankcie na viacerých jednotlivcov vrátane Madura a jeho úzky okruh ľudí, ako aj na štátnu ropnú spoločnosť Petroleos de Venezuela (PDVSA).