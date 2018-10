TOTO SÚ ONI: Rokenrolová sieň slávy zverejnila nominácie pre rok 2019

Nominovala celkovo 15 skupín a jednotlivcov.

Cleveland 9. októbra (TASR) - Rokenrolová sieň slávy (Rock and Roll Hall of Fame) zverejnila zoznam nominovaných interpretov pre uvedenie v roku 2019. Táto hudobnomuzeálna inštitúcia so sídlom v americkom Clevelande nominovala celkovo 15 skupín a jednotlivcov, informoval v utorok denník The Guardian.



Nominantmi pre toto historické ocenenie sú: Def Leppard, Devo, Janet Jacksonová, John Prine, Kraftwerk, LL Cool J, MC5, Radiohead, Rage Against the Machine, Roxy Music, Stevie Nicksová, The Cure, Todd Rundgren, Rufus and Chaka Khan a The Zombies. Do siene slávy sa po hlasovaní dostane päť-šesť vybraných.



O výsledkoch rozhodne medzinárodná porota pozostávajúca z vyše 1000 umelcov, historikov a členov hudobného priemyslu. Hlasovať môže aj verejnosť; fanúšikovské hlasy pre päť najpreferovanejších interpretov sa prirátajú k porotcovským hlasom. Do výberu sa môže dostať interpret najskôr 25 rokov po vydaní debutového albumu.







Rokenrolovú sieň slávy ako organizáciu vytvoril v roku 1983 už zosnulý Ahmet Ertegun, spoluzakladateľ hudobného vydavateľstva Atlantic Records. Samotné múzeum otvorili v Clevelande v štáte Ohio v roku 1986, keď boli do siene slávy uvedení aj prví umelci vrátane Chucka Berryho, Jamesa Browna či Elvisa Presleyho.



Skupina Radiohead bola nominovaná už pre rok 2018, avšak odmietla sa zúčastniť na slávnostnom podujatí. Ak do siene slávy uvedú Stevie Nicksovú, pôjde už o jej druhý zápis; je totiž členkou skupiny Fleetwood Mac, ktorá sa tejto pocty dočkala v roku 1998. Zároveň by sa stala prvou ženou s viac než jedným uvedením.







Do roku 2017 bolo do Rokenrolovej siene slávy uvedených dva alebo viac ráz 22 mužov, pričom Eric Clapton je ako zatiaľ jediný interpret držiteľom troch zápisov - ako sólový umelec, ako člen skupiny Cream a ako člen skupiny The Yardbirds. Slávnostný večer sa uskutoční 29. marca 2019 v newyorskom Barclays Center.