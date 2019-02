USA rokujú o rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN o Venezuele

Text návrhu, ktorý v sobotu získala AFP, vyjadruje plnú podporu venezuelskému parlamentu, Národnému zhromaždeniu, ako "jedinej demokratickej zvolenej inštitúcii vo Venezuele".

New York 10. februára (TASR) - Spojené štáty poskytli svojim spojencom v Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie, ktorý vyzýva na dodávky medzinárodnej pomoci do Venezuely a na prezidentské voľby v tejto juhoamerickej krajine. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Termín hlasovania o americkom návrhu zatiaľ nebol stanovený a rokovania o ňom pokračujú. Rusko by však zrejme využilo svoje právo veta, aby takúto rezolúciu zablokovalo v rámci podpory venezuelského prezidenta Nicolása Madura, uviedli podľa správy diplomati.



Predseda parlamentu Juan Guaidó sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny, čím vystupňoval snahy opozície o zosadenie Madura, ktorého vlaňajšie opätovné zvolenie označili aj USA a početné ďalšie krajiny za nelegitímne.



Podľa diplomatov, na ktorých sa odvoláva AFP, Rusko v piatok predložilo alternatívny návrh rezolúcie k tej americkej.



Humanitárna pomoc zaslaná Spojenými štátmi nedávno dorazila do kolumbijského mesta Cucuta na hranici s Venezuelou, Madurova vláda ju však odmietla vpustiť do krajiny.



Guaidó v piatok vyhlásil, že je pripravený podniknúť všetky potrebné opatrenia, vrátane oprávnenia vojenskej intervencie USA, aby bol Maduro zbavený moci a zmiernila sa humanitárna kríza v krajine.