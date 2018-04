Rozhodnutie o zásahu proti Sýrii je v rukách Trumpa, tvrdí Biely dom

Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová v reakcii na Trumpove hrozby vyhlásila, že USA by sa mali v Sýrii zameriavať na elimináciu teroristov, a nie tamojšej vlády.

Washington 12. apríla (TASR) - Všetky možnosti vojenskej odpovede Spojených štátov na údajný chemický útok v Sýrii, pri ktorom zahynuli desiatky civilistov, sú v rukách prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v stredu Biely dom prostredníctvom svojej hovorkyne Sarah Sandersovej, ktorú cituje agentúra DPA.



"Konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo," uviedla hovorkyňa s tým, že Trump zatiaľ "nevytýčil žiadny časový plán". Sandersová reagovala na otázky novinárov po tom, ako Trump zverejnil niekoľko tvítov, z ktorých nepriamo vyplýva, že k vojenskému zákroku proti Sýrii by mohlo dôjsť už bezprostredne.



Sandersová tiež uviedla, že Trump kladie na Rusko, hlavného vojenského spojenca sýrskeho vedenia, zodpovednosť za daný útok a odmieta tvrdenie ruských vojenských činiteľov o tom, že incident bol zinscenovaní humanitárnymi pracovníkmi. "Správy tajných služieb hovoria o niečom inom," zakončila Sandersová.



Washington ohľadom možného zákroku počíta s Izraelom, Saudskou Arábiou, Francúzskom, Britániou a ďalšími svojimi spojencami. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že zhruba 500 obyvateľov sýrskeho mesta Dúmá, kde sa údajný útok odohral, má príznaky otravy toxickou chemickou látkou.



Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová v reakcii na Trumpove hrozby vyhlásila, že USA by sa mali v Sýrii zameriavať na elimináciu teroristov, a nie tamojšej vlády. Varovala, že raketový útok by mohol zničiť dôkazy o použití chemických zbraní a zmariť tak objektívne vyšetrovanie tohto prípadu.



Hrozba vojenského zásahu primäla sýrsku armádu mobilizovať svoje sily do stavu plnej pohotovosti, ako aj vyprázdniť hlavné základne a vojenské letiská. Sýrske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo USA z nezodpovednej eskalácie konfliktu. "USA podporovali a stále podporujú terorizmus v Sýrii," tvrdí Damask.



Armáda USA je pripravená ponúknuť Trumpovi možnosti zásahu proti Sýrii

Americká armáda je pripravená ponúknuť prezidentovi Donaldovi Trumpovi možnosti zásahu proti Sýrii. Vyhlásil to v stredu americký minister obrany James Mattis, ktorého cituje stanica Sky News.



Podľa jeho slov USA stále vyhodnocujú informácie poskytnuté tajnými službami, týkajúce sa účasti sýrskeho prezidenta Bašára Asada na nedávnom údajnom chemickom útoku v meste Dúmá, pri ktorom zomrelo približne 70 civilistov.



"Stále vyhodnocujeme informácie tajných služieb - našich aj spojeneckých," povedal Mattis s tým, že armáda je pripravená Trumpovi predložiť vojenské možnosti - ak to bude náležité alebo na žiadosť samotného prezidenta.



Rusko ostro skritizovalo Trumpov postoj k situácii a vyhlásilo, že sa nebude zúčastňovať na "twitterovskej diplomacii", narážajúc na jeho informovanie o závažných vojenských stratégiách prostredníctvom sociálnej siete Twitter.



Ruský prezident Vladimir Putin v stredu telefonicky hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a vyzval ho, aby nepodporil pripravovanú ofenzívu, ktorá by mohla destabilizovať Sýriu a ohroziť jej bezpečnosť.



Damask i jeho spojenec Moskva spoločne tvrdia, že inkriminovaný útok chemickými zbraňami na mesto Dúmá bol falošný, pričom Kremeľ obvinil dobrovoľnícku organizáciu civilnej obrany Biele prilby zo zinscenovania tejto udalosti.



Európsky úrad pre kontrolu leteckej prevádzky Eurocontrol v súvislosti s narastajúcim napätím upozornil aerolínie, aby v oblasti východného Stredomoria zvýšili opatrnosť ohľadom možných úderov na Sýriu v nasledujúcich 72 hodinách.



Bezpečnostná rada OSN na štvrtok zvolala neverejné zasadanie, na ktorom sa bude hovoriť o hrozbe vojenskej eskalácie v Sýrii. Schôdzu kabinetu ohľadom účasti na ofenzíve zvolala na poobedie i britská premiérka Theresa Mayová.