USA rozmiestnili v Izraeli protiraketový systém THAAD

Rozmiestnenie tohto systému v židovskom štáte má za cieľ otestovať schopnosti americkej armády urýchlene nasadiť podobné zbraňové systémy na celom svete.

Jeruzalem 4. marca (TASR) - Americká armáda po prvý raz v Izraeli rozmiestnila svoj najmodernejší protiraketový systém THAAD. Oznámili to v pondelok americkí a izraelskí vojenskí činitelia, ktorých citovala tlačová agentúra Reuters.



Rozmiestnenie tohto systému v židovskom štáte má za cieľ otestovať schopnosti americkej armády urýchlene nasadiť podobné zbraňové systémy na celom svete. Za aký čas sa prevoz systému do Izraela z texaskej základne Fort Bliss uskutočnil, činitelia odmietli uviesť. Systém vyrába zbrojársky koncern Lockheed Martin.



Krok prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Izraelom a Iránom ohľadom izraelského bombardovania v Sýrii. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyhlásil, že nevylučuje možnosť vojenského konfliktu medzi oboma krajinami. USA uviedli, že rozmiestnenie systému je "demonštráciu záväzkov voči regionálnej bezpečnosti Izraela".



Americké sily hodlajú prevádzkovať systém THAAD na rôznych lokalitách Európy, USA a Izraela v úzkej spolupráci s izraelskými obrannými silami. Operácia sa podľa hovorcu izraelskej armády Jonathana Conricusa líši od doterajších americko-izraelských vojenských cvičení a zahŕňa taktickú koordináciu na zemi.



Všetky komponenty systému sa nachádzajú na leteckej základni v Negevskej púšti na juhu Izraela. Systém čoskoro prevezú na bližšie nešpecifikované miesto na juhu krajiny. "Výhodou z izraelského uhla pohľadu je, že máme príležitosť integrovať to do našich systémov a simulovať rozličné scenáre," dodal hovorca.