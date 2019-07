USA sa aj napriek snahe Pchjongjangu o dialóg chovajú nepriateľsky

Spojené štáty zaslali podľa KĽDR list 29. júna, teda v deň, keď Trump na Twitteri napísal, že by sa počas návštevy demilitarizovanej zóny rád pozdravil a podal si ruku s Kimom.

New York 4. júla (TASR) - Predstavitelia misie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) pri OSN sa v stredu posťažovali na list, v ktorom USA žiadajú členov OSN, aby do konca roka poslali domov všetkých pracovníkov zo Severnej Kórey. List údajne Spojené štáty spolu s Britániou, Francúzskom a Nemeckom zaslali v čase, keď americký prezident Donald Trump vyzýval lídra KĽDR Kim Čong-una na schôdzku v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami. Písala o tom agentúra AFP.



List, ktorý bol zaslaný všetkým členom svetovej organizácie, podľa členov misie KĽDR v OSN dokazuje, že USA sú "čím ďalej, tým viac zamerané na nepriateľské kroky (voči KĽDR)", a to aj napriek tomu, že Pchjongjang sa usiluje o vzájomný dialóg.



Spojené štáty zaslali podľa KĽDR list 29. júna, teda v deň, keď Trump na Twitteri napísal, že by sa počas návštevy demilitarizovanej zóny rád pozdravil a podal si ruku s Kimom.



List bol však podľa informácií AFP zaslaný ešte 27. júna a Washington v ňom vyzýval členov OSN, aby do konca roka poslali domov všetkých pracovníkov z KĽDR.



Americký prezident a vodca KĽDR sa nakoniec v nedeľu v demilitarizovanej zóne stretli. Trump sa po zvítaní s Kimom stal zároveň prvým lídrom Spojených štátov, ktorý - hoci len nakrátko - vstúpil na územie Severnej Kórey.



Obaja lídri absolvovali aj 50-minútové rozhovory za zatvorenými dverami v tzv. "Dome slobody" v dedine Pchanmundžom na juhokórejskej strane. Po skončení rozhovorov šéf Bieleho domu odprevadil Kima späť k betónovej línii vyznačujúcej hranicu medzi oboma Kóreami.



Trump následne novinárom povedal, že Spojené štáty a Severná Kórea určili tímy, ktorých úlohou bude obnoviť v priebehu niekoľkých týždňov jadrové rokovania medzi oboma krajinami.



Znalci z OSN predpokladajú, že Pchjongjang vysiela každý rok do zahraničia desaťtisíce Severokórejčanov, aby tam pracovali v otrockých podmienkach výmenou za tvrdú menu.