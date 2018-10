Šéf americkej diplomacie sa stretol s japonským premiérom

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v sobotu do japonskej metropoly Tokio, kde rokoval s japonským premiérom Šinzóom Abem.

Šéf americkej diplomacie má na programe aj stretnutie so svojím japonským rezortným kolegom Taróm Kónom

Tokio 6. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v sobotu do japonskej metropoly Tokio, kde rokoval s japonským premiérom Šinzóom Abem a ďalšími činiteľmi. V nedeľu odcestuje na svoju v poradí už štvrtú návštevu Severnej Kórey, kde bude o denuklearizácii Kórejského polostrova rokovať s tamojším vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra AP.



Pompeo japonskému premiérovi povedal, že pre obe krajiny je nesmierne dôležité, aby v záujme úspešnej denuklearizácie KĽDR zaujímali k tejto problematike "koordinované a jednotné stanovisko".



Šéf americkej diplomacie má na programe aj stretnutie so svojím japonským rezortným kolegom Taróm Kónom.



Pompeova diplomatická ofenzíva v Ázii prichádza v čase príprav na ďalší možný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorého cieľom je denuklearizácia Kórejského polostrova. Obaja lídri sa stretli v júni na historickom summite v Singapure, kde sa však dohodli len na všeobecných podmienkach denuklearizácie. Proces sa neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť. Pompeo dúfa, že sa mu podarí v Pchjongjangu dohodnúť "termín a miesto" konania druhého summitu.



Tokio je prvou zastávkou Pompeovho ázijského turné, počas ktorého odcestuje v nedeľu do Pchjongjangu a následne navštívi Soul a Peking.