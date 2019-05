Šéf Pentagónu zrušil cestu do Európy pre Venezuelu

Biely dom medzitým oznámil, že minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo bude hovoriť o vývoji vo Venezuele s ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.

Washington 1. mája (TASR) - Úradujúci minister obrany USA Patrick Shanahan v stredu náhle zrušil plány na cestu do Európy, pričom sa odvolal na krízu vo Venezuele a situáciu na hranici s Mexikom. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca Shanahana podplukovník Joe Buccino vo vyhlásení uviedol, že minister sa rozhodol zostať vo Washingtone, aby koordinoval aktivity s Radou pre národnú bezpečnosť a ministerstvom zahraničných vecí, pokiaľ ide o otázky Venezuely a hranice, na ktorej vojaci pomáhajú ministerstvu vnútornej bezpečnosti zvládať migračnú krízu.



Pentagón dosiaľ nezohráva priamu úlohu v krízou zmietanej Venezuele, kde sa opozícia snaží zosadiť vládu prezidenta Nicolása Madura.



Zatiaľ nič nenaznačuje prípravu americkej vojenskej operácie v tejto súvislosti, od Shanahana by sa však očakávala účasť na stretnutiach na vysokej úrovni, týkajúcich sa monitorovania situácie vo Venezuele a zvažovania možností Washingtonu, píše ďalej AP.



Buccinovo vyhlásenie prišlo len tri hodiny po tom, ako Pentagón oznámil Shanahanovu cestu do Nemecka, Belgicka a Británie.



Biely dom medzitým oznámil, že minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo bude hovoriť o vývoji vo Venezuele s ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Ich telefonát sa očakáva ešte túto stredu, uviedol poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.



USA vnímajú Rusko ako dôležitého podporovateľa Madura. Pompeo ešte v utorok vyhlásil, že Maduro bol pripravený opustiť krajinu, potom ho však Rusko presvedčilo, aby zostal. Ruské ministerstvo zahraničných vecí to poprelo. "Washington robí, čo môže, aby demoralizoval venezuelskú armádu, a teraz používa podvrhy ako súčasť informačnej vojny," uviedla hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová pre televíziu CNN.



Bolton pre televíziu Fox News vyjadril v stredu tiež presvedčenie, že venezuelskej opozícii sa podarí pokojne dosiahnuť zosadenie Madura.



"Budeme svedkami pokojného prechodu moci," vyhlásil s tým, že drvivá väčšina vojakov vo Venezuele podporuje opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta. "Je len otázkou času, kým prejdú k opozícii," tvrdí Bolton.



Poradca novinárom pred Bielym domom neskôr povedal, že kľúčoví predstavitelia Madurovho vedenia - vrátane jeho ministra obrany a veliteľa prezidentskej stráže - boli "odhalení" pri kontaktoch s opozíciou. Maduro sa tak podľa Boltona nemôže na týchto ľudí spoliehať.



Bolton tiež tvrdí, že venezuelský prezident strávil väčšinu z utorka vo vojenskej väznici v Caracase, ktorá je podľa USA kľúčovým veliteľským postom Kuby vo Venezuele, "pretože pochyboval o lojálnosti venezuelských ozbrojených síl".