Americký Senát neschválil dva návrhy na ukončenie shutdownu

Shutdown, čiastočné pozastavenie financovania federálnych inštitúcií, trvá v USA už 34. deň.

Washington 25. januára (TASR) - V republikánmi ovládanom americkom Senáte neprešiel vo štvrtok najnovší návrh podporovaný prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý by ukončil vládny shutdown. Vďaka návrhu by federálne inštitúcie mohli opäť fungovať a zároveň by sa zabezpečila aj suma 5,7 miliardy dolárov na výstavbu sporného múru na hranici s Mexikom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Opatrenie - ktorého súčasťou boli aj niektoré zmeny v prisťahovaleckej politike - schválilo 50 senátorov, proti nemu hlasovalo 47 senátorov.



Opatrenie teda nedostalo 60 hlasov potrebných na schválenie v 100-člennej hornej komore Kongresu.



Návrh demokratov, o ktorom Senát hlasoval neskôr, takisto neprešiel, odmietli ho republikáni. Tento návrh mal umožniť dočasné opätovné fungovanie niektorých súčastí federálnej vlády, napísala agentúra AP.



Opatrenie demokratov by "otvorilo dvere" inštitúcií do 8. februára, čo by poskytlo politickým vyjednávačom čas na hľadanie dohody ohľadne rozpočtu. O tento prístup sa minulý mesiac pokúšali aj lídri republikánov - ale prezident Trump ho prekazil.



Trump odmieta uviesť vládu opäť do chodu, kým nedosiahne dohodu v otázke financovania pohraničného múru, o ktorý sa už dlho snaží.



Návrh demokratov už schválila dolná komora Kongresu, Snemovňa reprezentantov, ale vo štvrtok nezískal v Senáte potrebných 60 hlasov.



Shutdown, čiastočné pozastavenie financovania federálnych inštitúcií, trvá v USA už 34. deň. Znamená to, že výplaty nedostávajú státisíce federálnych zamestnancov po celej krajine a ani úrady Spojených štátov v zahraničí - a má to reťazový účinok na milióny ďalších ľudí.



Prieskumy ukazujú, že verejnosť obviňuje zo shutdownu Trumpa a jeho preferencie klesli počas trvania patovej situácie.