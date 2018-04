Senát USA začal vypočúvať zakladateľa Faceboooku Marka Zuckerberga

Stalo sa tak v súvislosti s únikom osobných údajov približne 87 miliónov používateľov tohto najrozšírenejšieho sociálneho média na svete.

Washington 10. apríla (TASR) - V americkom Senáte sa v utorok začalo dvojdňové vypočúvanie zakladateľa a šéfa sociálnej siete Facebook Marka Zuckerberga v súvislosti únikom osobných údajov približne 87 miliónov používateľov tohto najrozšírenejšieho sociálneho média na svete.



"Ja som Facebook založil, ja ho vediem a ja som zodpovedný za to, čo sa v ňom deje," povedal Zuckerberg na úvod svojej výpovede vysielanej v priamom prenose americkými televíziami a dodal, že Facebooku sa nepodarilo ochrániť svojich užívateľov a ich súkromie.



"Teraz je zrejmé, že sme neurobili dosť pre to, aby tieto nástroje nemohol niekto zneužiť. To platí pre falošné správy, cudzie zasahovanie do volieb a prejavov nenávisti, ako aj ochrany súkromných údajov. Nevnímali sme našu zodpovednosť dostatočne komplexne, a to bola veľká chyba. Bola to moja chyba a je mi to ľúto," uviedol Zuckerberg pred približne 44 členmi amerického Kongresu.



Zuckerberg tiež povedal, že jeho spoločnosť spolupracuje s osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom vo veci zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a predpokladá, že bude predvolaný. Podľa neho nie je vylúčené, že osobné údaje získané spoločnosťou Cambridge Analytica mohla použiť agentúra Internet Research Agency (IRA) so sídlom v Petrohrade a prepojená na Kremeľ, ktorá mala viesť dezinformačnú kampaň zameranú na ovplyvnenie prezidentských volieb.



Facebook 4. apríla priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov, ktorých osobné dáta z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica a následne údajne použila na ovplyvnenie amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Sociálna sieť Facebook čelí kritike už niekoľko týždňov, odkedy informátor z Cambridge Analytica prišiel s tvrdením, že táto firma získala údaje používateľov Facebooku na to, aby pomohla v amerických prezidentských voľbách zvíťaziť Donaldovi Trumpovi.



Facebook má v súčasnosti približne 2,2 miliardy používateľov.