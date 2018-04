Senátori USA si môžu na hlasovanie priviesť aj svoje malé deti

Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica BBC s tým, že k opatreniu došlo týždeň po tom, ako sa Tammy Duckworthová stala prvou americkou senátorkou, ktorá v čase svojho mandátu porodila dieťa.

Washington 19. apríla (TASR) - Americký Senát schválil nové pravidlá, na základe ktorých si senátori smú so sebou na hlasovanie o zákonoch priniesť do rokovacej sály aj svoje malé deti. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica BBC s tým, že k opatreniu došlo týždeň po tom, ako sa Tammy Duckworthová stala prvou americkou senátorkou, ktorá v čase svojho mandátu porodila dieťa.



Demokratická senátorka Duckworthová (50) po pôrode vyjadrila obavy o to, či bude pri výkone ústavných povinností schopná starať sa o svoju novonarodenú dcéru. Senátori v reakcii označili za dôležité, aby boli sami príkladom politiky priateľskej voči rodine. Zmenu v pravidlách následne aj jednomyseľne odsúhlasili.



Duckworthová sa poďakovala svojim kolegom z oboch strán politického spektra a explicitne tiež výboru pre určovanie pravidiel v Senáte za to, že "Senát pomohli preniesť do 21. storočia" a uznali, že niektorí čerství rodičia majú aj pracovné povinnosti.



Predseda zmieneného výboru Roy Blunt uviedol, že byť rodičom je náročná práca a pravidlá v Senáte by ju nemali ešte sťažovať. "Som rád, že sme to boli schopní urobiť a riešiť tak potreby rodičov v Senáte," povedal Blunt na margo zmeny. Pogratuloval senátorke Duckworthovej a dodal, že sa teší na stretnutie s jej dcérou.



Duckworthová porodila minulý týždeň na predmestí Washingtonu svoje druhé dieťa, dcéru Maile. Už predtým patrila k desiatke žien, ktoré porodili dieťa počas toho, ako zastávali funkciu vo federálnom úrade. Jej prvá dcéra Abigail sa totiž narodila v roku 2014, keď bola kongresmankou v Snemovni reprezentantov.