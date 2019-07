USA si pripomenuli 50. výročie prvého pristátia človeka na Mesiaci

Vo Washingtone počas týždňa pred výročím premietali fotografie a videonahrávky z misie Apollo 11 na Washingtonov pamätník, takmer 170 metrov vysoký obelisk v centre múzejnej štvrte hlavného mesta.

Washington/Mys Canaveral 21. júla (TASR) - Päťdesiat rokov po prvom pristátí človeka na Mesiaci z 20. júla 1969 (amerického času) si Američania na mnohých miestach po celej krajine pripomenuli túto historickú udalosť. V sobotu vyzdvihol úspech misie Apollo 11 aj viceprezident Mike Pence počas návštevy Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, informovala agentúra DPA.



"Mesiac bol voľbou, americkou voľbou," povedal Pence. "A na jednu krátku chvíľu boli všetci ľudia na svete skutočne spojení," vyhlásil. Potvrdil tiež plány USA na novú misiu nazvanú Artemis, v rámci ktorej by do roku 2024 mali ľudia znova pristáť na Mesiaci. "Ďalší muž a prvá žena na Mesiaci budú americkí astronauti... Na mesačnom povrchu strávime týždne a mesiace, nie dni a hodiny. Tentoraz ideme na Mesiac, aby sme tam zostali," ohlásil.



Vo Washingtone počas týždňa pred výročím premietali fotografie a videonahrávky z misie Apollo 11 na Washingtonov pamätník, takmer 170 metrov vysoký obelisk v centre múzejnej štvrte hlavného mesta. Aj za tropických teplôt to od utorka každý večer prilákalo tisíce návštevníkov. Neďaleké Národné múzeum letectva a kozmonautiky Smithsonovho inštitútu zorganizovalo tiež trojdňový festival.



Nadšenci pre vesmírne lety okrem toho v sobotu o 16.17 h miestneho času (21.17 h SELČ) pripomenuli moment, keď lunárny model Eagle s Neilom Armstrongom a Buzzom Aldrinom na palube v roku 1969 dosadol na Mesiac. Približne o šesť hodín neskôr obaja ako prví ľudia vstúpili na jeho povrch.



Ešte v piatok americký prezident Donald Trump privítal v Bielom dome dvoch žijúcich členov posádky vesmírnej lode Apollo 11. Sobotňajšie jubileum je "veľkým dňom" pre Spojené štáty, povedal Trump na stretnutí s Michaelom Collinsom (88) a Buzzom Aldrinom (89) v Oválnej pracovni.



Trump opakovane verejne ohlasuje aj vytvorenie "vesmírnych síl" americkej armády. Podrobnosti a konkrétne financovanie sú stále nejasné a Kongres túto otázku vníma dosiaľ skôr skepticky, uviedla DPA. Trump sa na víkendových oslavách výročia nezúčastnil a sobotu strávil vo svojom golfovom stredisku neďaleko New Yorku.



Biely dom medzitým vydal vyhlásenie oznamujúce, že je "odhodlaný znova nastoliť dominantné a vedúce postavenie našej krajiny vo vesmíre v najbližších storočiach", píše agentúra AFP s tým, že exprezidenti George H. W. Bush a jeho syn George W. Bush dali podobné prísľuby, finančné obmedzenia však ich predstavy zmarili. Budúcnosť projektu Artemis preto závisí od ochoty Kongresu podstatne zvýšiť rozpočet NASA - a možno od výsledku prezidentských volieb v roku 2020.