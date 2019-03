USA si v správe o ľudských právach v SR všímajú vraždu J. Kuciaka

Okrem toho aj únos Vietnamca, vraždu Filipínca v Bratislave, situáciu Rómov a stav justície.

Washington 14. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA vydalo v stredu výročnú správu o ľudských právach vo svete, v ktorej bod po bode vecne hodnotí situáciu v jednotlivých krajinách a 30 strán venuje aj Slovenskej republike. V správe si ministerstvo všíma vraždu slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, únos Vietnamca, vraždu Filipínca v Bratislave, situáciu Rómov a stav justície.



Rezort americkej diplomacie v správe uvádza, že investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení vlani vo februári vo vlastnom dome. Kuciak často písal články obsahujúce tvrdenia o korupcii vo vysokých kruhoch a zdokumentoval aj schémy daňových podvodov. Od októbra slovenské úrady zatkli a obvinili štyroch podozrivých v tomto prípade. Protesty verejnosti, ktoré sa po oboch vraždách následne konali po celej krajine, prinútili odstúpiť vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka, vtedajšieho premiéra Roberta Fica a vtedajšieho prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara. Po rezignáciách Fico obviňoval médiá a mimovládne organizácie zo zneužívania vrážd na vyvolanie "prevratu", dodal rezort americkej diplomacie v správe.



V poslednom článku, ktorý investigatívny novinár napísal a zverejnený bol po jeho smrti, Kuciak zdokumentoval prepojenia talianskej mafie na slovenských vysokopostavených politikov. Tieto kontakty mali údajne poslúžiť na zneužívanie dotácií Európskej únie pre poľnohospodárstvo, uvádza sa v správe. Pozorovatelia obviňujú politikov, že ovplyvňujú políciu a prokuratúry, aby zastavili alebo zabrzdili protikorupčné vyšetrovania, uvádza správa.



Podľa správy slovenské médiá vlani v apríli informovali o možnej účasti vládnych predstaviteľov na únose vietnamského žiadateľa o azyl z Nemecka do Vietnamu v roku 2017 vietnamskými tajnými službami. Na základe informácií od predstaviteľov nemeckých orgánov činných v trestnom konaní médiá písali, že slovenské vládne lietadlo bolo použité na prepravu uneseného vietnamského občana von zo schengenského priestoru, a to okamžite po oficiálnom stretnutí bývalého slovenského ministra vnútra Roberta Kaliňáka s vietnamským ministrom pre verejnú bezpečnosť v júli 2017 v Bratislave. V auguste 2018 začala slovenská prokuratúra oficiálne vyšetrovanie údajnej účasti vlády na únose. Prípad stále nie je uzavretý, pripomína správa.



Report americkej diplomacie venuje vo výročnej správe pozornosť zabitiu Filipínca v Bratislave. Vlani v máji Filipínec s trvalým pobytom na Slovensku zomrel po tom, čo ho surovo zbili, keď bránil svoje kolegyne pred nežiaducimi sexuálnymi návrhmi na ulici v Bratislave. Útočníkovi hrozí 12 rokov väzenia. Médiá citovali svedkov, podľa ktorých bol útočník pravdepodobne motivovaný farbou pokožky obete a spozorovanou sexuálnou orientáciou.



O situácii Rómov na Slovensku sa v správe píše, že mimovládne organizácie, verejná ochrankyňa práv a príslušníci rómskej komunity uvádzajú pokračujúci trend, keď policajti zle zaobchádzajú s podozrivými Rómami počas zatýkania a pobytu vo väzbe. Niektorých policajtov odsúdili za nadmerné použitie sily pri výkone vyšetrovania.



Sociálna diskriminácia Rómov a jednotlivcov z neeurópskych etník bola bežná, píše ministerstvo v správe za rok 2018. Až 53 percent rómskych obyvateľov žije v komunitách, odsunutých na okraji spoločnosti. Rozvojový program OSN (UNDP) identifikoval 231 segregovaných vidieckych osád, nachádzajúcich sa v priemere necelého 1,5 kilometra od susednej obce, poznamenalo ministerstvo v správe.



Nepredvídateľnosť súdnych rozhodnutí a neefektívnosť zostávajú hlavnými problémami v justícii Slovenska, čo vedie k dlhým súdnym procesom, a toto v občianskoprávnych prípadoch odrádza jednotlivcov od podania žaloby, uvádza vo výročnej správe rezort americkej diplomacie.



Takisto vládnu obavy, predovšetkým v podnikateľskej oblasti, z ovplyvňovania súdnych rozhodnutí súkromným sektorom. Niektorí odborníci mimovládnych organizácií pre správu vecí verejných informovali, že na justíciu sú napojení jednotlivci, ktorí sa cez ňu snažia presadiť svoje osobné záujmy, píše sa v správe amerického ministerstva zahraničných vecí.



Kritizujú Čínu a Irán, ku KĽDR sú miernejšie

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu pri príležitosti vydania výročnej správy svojho rezortu o ľudských právach vo svete verejne odsúdil Čínu a Irán. O ďalších krajinách vrátane Severnej Kórei sa Pompeo vyjadril miernejšie chrániac "záujmy USA", informovala agentúra AFP.



Čína, ktorá je z dlhodobého hľadiska často považovaná za hlavného strategického súpera Spojených štátov a je v obchodnej vojne s Washingtonom, je podľa Pompea v oblasti porušovania ľudských práv "samostatnou kapitolou".



V roku 2018 Čína zintenzívnila zatýkanie príslušníkov moslimských menšín, povedal Pompeo v súvislosti so zadržiavaním príslušníkov moslimských menšín v provincii Sin-ťiang.



"Viac ako milión Ujgurov, etnických Kazachov a príslušníkov ďalších moslimských menšín je internovaných v prevýchovných táboroch, ktoré majú vymazať ich náboženskú a etnickú identitu".



V súvislosti s Iránom Pompeo konštatoval, že minulý rok "režim zabil vyše 20 ľudí a zatkol tisícky ďalších bez náležitého procesu len za to, že protestovali za svoje práva".



Výročná správa ministerstva zahraničných vecí, ktorá bod po bode vecne hodnotí situáciu v jednotlivých krajinách, zvyčajne neponúka porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. V súvislosti s Iránom sa v nej však píše, že situácia v oblasti ľudských práv ostala zlá a v niekoľkých kľúčových oblastiach sa dokonca zhoršila.



"Neslýchané" porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei v minuloročnej správe bolo nahradené o niečo neutrálnejším hodnotením, keďže prezident Trump sa snaží dosiahnuť dohodu o denuklearizácii KĽDR, pripomína AFP.



Správa tentoraz konštatuje "nezákonné a svojvoľné zabíjanie" zo strany štátnych orgánov, "vynútené zmiznutia" a "mučenie úradmi".



Správa spomína aj vraždu novinára Džamála Chášukdžího, ktorá negatívne ovplyvnila vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Spojenými štátmi. Korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorého americký Senát označuje za spoluvinníka, nie je menovite uvedený.



Vo Venezuele, ktorej prezidenta Nicolása Madura americká administratíva neuznáva za legitímnu hlavu štátu, správa upozorňuje na nezákonné zabíjanie civilistov príslušníkmi bezpečnostných síl, mučenie, kruté a život ohrozujúce podmienky vo väzniciach, obmedzenia slobody prejavu a médií, fingované voľby, všadeprítomnú korupciu a beztrestnosť, ako aj obchodovanie s ľuďmi a detskú prácu.