Skupina kongresmanov USA navrhla Trumpa na Nobelovu cenu

Washington 3. mája (TASR) - Skupina amerických republikánskych kongresmanov navrhla prezidenta USA Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier. Podľa ich názoru sa totiž pričinil o zmiernenie napätia na Kórejskom polostrove, informovala agentúra AP.



Príslušný návrh zaslal v stredu Nórskemu Nobelovmu výboru člen Snemovne reprezentantov za štát Indiana Luke Messer. List podpísalo dovedna 18 republikánskych kongresmanov.



V sprievodnom texte sa uvádza, že Severná Kórea dlhodobo ignorovala požiadavky medzinárodného spoločenstva, aby upustila od svojich agresívnych krokov. K rokovaciemu stolu ju podľa signatárov motivovala až Trumpova politika "mieru prostredníctvom sily".



Prezidentovi sa - ako uvádzajú kongresmani - podarilo motivovať Čínu a ďalšie krajiny, aby uplatnili voči KĽDR striktné sankcie. "Tieto sankcie zdecimovali severokórejskú ekonomiku a do značnej miery zapríčinili to, že Severná Kórea zasadla k rokovaciemu stolu," píše sa v nominačnom liste.



Signatári listu patria podľa AP medzi najkonzervatívnejších členov Snemovne. Iniciátor návrhu Luke Messer a ďalší podpísaní kongresmani sa v súčasnosti snažia získať kresla senátorov alebo guvernérov v amerických štátoch, v ktorých majú silné zázemie republikáni.



Prezident Donald Trump by sa mal v priebehu mája alebo začiatkom júna stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. V pondelok navrhol ako možné miesto stretnutia hranicu medzi oboma Kóreami. Tam sa už minulý týždeň konal summit lídrov Severnej a Južnej Kórey, ktorého výsledkom bola dohoda o krokoch smerujúcich k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova.