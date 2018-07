USA so spojencami zvažujú plány na evakuáciu bielych prílb zo Sýrie

Podľa CNN obavy o osud asi 1000 dobrovoľníkov z radov organizácie Biele prilby a ich rodinných príslušníkov má okrem USA aj Británia, Francúzsko či Kanada.

Washington 16. júla (TASR) - Spojené štáty a ich spojenci sa zaoberajú možnosťou evakuácie aktivistov mimovládnej organizácie Biele prilby a ich rodinných príslušníkov zo Sýrie.



Ako s odvolaním sa na svoje zdroje informovala spravodajská televízia CNN, táto otázka by mohla byť jednou z tém rokovania prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa bude konať v pondelok v Helsinkách.



Západné štáty však podľa CNN dávajú prednosť variantu, aby sa prípadná evakuácia odohrala bez súčinnosti s Ruskom.



Nemenovaný zdroj v americkej administratíve vysvetlil, že požiadať Rusko o pomoc by nikam neviedlo, keďže Moskva v uplynulom období prichádzala s vyhláseniami, že Biele prilby sú teroristi a "idú po civilistoch".



Samotné Biele prilby sa k správam o evakuačných plánoch podľa CNN zatiaľ nevyjadrili.



Obavy západných spojencov o osud a bezpečnosť neozbrojených "bielych prílb" narastajú v súvislosti s úspešným postupom vládnych jednotiek, ktorým sa podarilo dobyť ďalšie územia na juhozápade i v ďalších častiach Sýrie.



Podľa CNN obavy o osud asi 1000 dobrovoľníkov z radov organizácie Biele prilby a ich rodinných príslušníkov má okrem USA aj Británia, Francúzsko či Kanada, ktoré údajne vedú aj konzultácie ohľadom ich prípadnej evakuácie zo Sýrie.



Podľa CNN Trump o nutnosti ich evakuácie hovoril aj na nedávnom summite NATO. CNN uviedla, že spojenci presvedčili Washington o nutnosti spolupracovať s Izraelom a Jordánskom, aby tieto štáty bielym prilbám poskytli a zaistili bezpečné koridory na ich odchod zo Sýrie. Aktivisti s rodinami by sa následne mohli usadiť a žiť v západných krajinách - niektoré zdroje spomínajú Britániu a Kanadu, iné Nemecko.



Spojené štáty finančne podporovali organizáciu Biele prilby od roku 2013, pričom jej za tento čas poskytli viac ako 33 miliónov dolárov.



V radoch Bielych prílb pôsobia radoví Sýrčania, zväčša bývalí členovia civilnej ochrany, ale aj amatéri, ktorí prešli špecializovaným školením a výcvikom v Turecku v oblastiach susediacich so Sýriou.



Biele prilby vznikli v roku 2013 z iniciatívy dobrovoľníkov, ktorí zasahovali spontánne vo svojich mestách a dedinách, aby riešili akútne humanitárne problémy súvisiace s ozbrojeným konfliktom.



Pôsobia takmer výhradne v oblastiach ovládaných opozíciou a sú bez finančnej podpory od štátu – naopak, často sú terčom útokov vládnych síl. Plnia úlohy hasičov, vodičov sanitiek, záchranárov, inštalatérov, ošetrovateľov, elektrikárov, ale stali sa najmä odborníkmi na vyťahovanie tiel zo zbombardovaných budov. Medzi ich úlohy patrí aj upozorňovať obyvateľstvo na prípadné riziko.



Ich misia, ktorá je v prvom rade humanitárna, ako aj ich efektivita v teréne im priniesla uznanie i medzinárodnú podporu. Finančné prostriedky i vybavenie im poskytujú rozličné arabské i západné krajiny, ako aj medzinárodné organizácie.



Svojho času boli Biele prilby aj horúcim kandidátom na udelenie Nobelovej ceny za mier.