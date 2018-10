FOTO: Spoluzakladateľ Microsoftu Paul Allen podľahol rakovine

Na archívnej snímke z 10. februára 2004 majiteľ basketbalového tímu Portland Trail Blazers Paul Allen sa usmieva počas zápasu proti Utahu Jazz v Portlande. Americký podnikateľ a filantrop, ktorý v roku 1975 založil s Billom Gatesom spoločnosť Microsoft, zomrel v pondelok 15. októbra 2018 v Seattli na rakovinu vo veku 65 rokov. V mene jeho rodiny to oznámila spoločnosť Vulcan. Foto: TASR/AP

Profil spoluzakladateľa Microsoftu Paula Allena Paul Allen sa narodil 21. januára 1953 v americkom meste Seattle. So spoluzakladateľom spoločnosti Microsoft Billom Gatesom sa stretol na tamojšej strednej škole Lakeside School. Štrnásťročného Allena s vtedy 12-ročným Gatesom spojil spoločný záujem o počítače. Ich cesty sa na niekoľko rokov rozišli, keď Allen odišiel študovať na univerzitu do Washingtonu.



Gatesovi dal Allen o sebe vedieť v roku 1974, keď mu ukázal prístroj Altair 8800 od spoločnosti M.I.T.S., ktorému chýbal softvér. Vizionárski mladíci navrhli šéfovi spoločnosti, že pre prístroj vytvoria základný programovací jazyk. Po dohode s ním v krátkom čase napísali programovací jazyk Altair BASIC. Program šéfa M.I.T.S. zaujal a s nadanými mladíkmi uzavrel zmluvu, ktorá im zaručovala 30 dolárov za každý predaný Altair s nainštalovaným BASICom.



Paul Allen a Bill Gates zároveň 4. apríla 1975 založili spoločnosť Microsoft, ktorej ambíciou bolo vytvárať softvérové vybavenie pre osobné počítače. Firme Allena a Gatesa sa spočiatku nedarilo. Zlom nastal v roku 1980, keď sa spoločnosť IBM rozhodla venovať segmentu osobných počítačov a požiadala Microsoft, aby pre ňu vyvinul operačný systém. Z dielne Microsoftu pre IBM vzišiel operačný systém MS DOS (Microsoft Disk Operating System) a pôvodne malá firma dvoch nedoštudovaných programátorov sa stala bezkonkurenčným lídrom na trhu. Ku kľúčovým produktom Microsoftu sa radil operačný systém Windows, najmä 95 a 98, a kancelársky balík Microsoft Office.



V roku 1983 diagnostikovali Paulovi Allenovi rakovinu a odišiel z Microsoftu, ale podiel v spoločnosti si ponechal. Microsoft rástol a zároveň rástli aj Allenove príjmy. Už po tridsiatke sa z neho stal miliardár.



Medzi tým Paul Allen investoval peniaze do rôznych obchodných projektov. V roku 1986 založil spoločnosť Vulcan Ventures a v roku 1992 výskumný tím v Silicon Valley. Po rozšírení internetu založil firmy ako napríklad America Online, SureFind, Teluscan, Starwave.



Spoluzakladateľ počítačového gigantu Microsoft Paul Allen patril k veľkým fanúšikom sci-fi a značnú časť majetku venoval na charitu či rôzne výskumné projekty. Napríklad v roku 2000 daroval 11,5 milióna dolárov na výskum mimozemských civilizácií.



Peniaze mali ísť konkrétne kalifornskému Inštitútu pre výskum mimozemskej inteligencie (SETI), ktorý vybudoval stovky prijímačov na zachytenie rádiových vĺn z vesmíru. Tie mali dokázať existenciu prípadných cudzích civilizácií vo vesmíre. Práca inštitútu SETI sa stala aj námetom filmu Contact (Kontakt) v hlavnej úlohe s Judie Fosterovou.



Paul Allen financoval sumou 20 miliónov dolárov aj výstavbu experimentálneho raketoplánu SpaceShipOne, ktorý navrhol letecký inžinier Burt Rutan.



Filantrop, investor a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Paul Allen sa venoval aj objavovaniu a záchrane potopených bojových lodí. Z dna oceánu z hĺbky 2800 metrov 10. augusta 2015 vytiahol zvon z britskej bojovej lode HMS Hood, ktorú potopili počas druhej svetovej vojny v severnom Atlantiku s takmer celou posádkou 1418 mužov. Britské plavidlo potopila nemecká loď Bismarck v Dánskom prielive medzi Grónskom a Islandom v roku 1941. V roku 2017 na pátracej misii objavil Paul Allen krížnik Indianopolis.



V marci 2018 vyhlásil, že sa mu podarilo objaviť americkú lietadlovú loď Lexington z druhej svetovej vojny, ktorá sa potopila v bitke v Koralovom mori.

Seattle 16. októbra (TASR) - Americký podnikateľ a filantrop, ktorý v roku 1975 založil s Billom Gatesom spoločnosť Microsoft, zomrel v pondelok v Seattli na rakovinu vo veku 65 rokov. V mene jeho rodiny to oznámila spoločnosť Vulcan, informovala agentúra AP.uviedla Allenova sestra Jody vo vyhlásení citovanom televíziou CNBC.Začiatkom októbra Allen povedal, že rakovina, z ktorej sa liečil v roku 2009 - non-Hodgkinov lymfóm, vznikajúci v bunkách imunitného systému, sa vrátila.Allen a Gates založili firmu Microsoft 4. apríla 1975. Jej veľká chvíľa nastala v roku 1980, keď sa spoločnosť IBM rozhodla venovať sa segmentu osobných počítačov a požiadala Microsoft, aby pre ňu vyvinul operačný systém. Toto rozhodnutie urobilo z Allena a Gatesa miliardárov. Časopis Forbes odhadol v roku 2018 hodnotu Allenovho majetku na 20,3 miliardy dolárov.Obaja sa neskôr začali venovať filantropii. V priebehu niekoľkých desaťročí venoval Allen viac ako dve miliardy dolárov na rôzne účely ako sú ochrana oceánov či vedecký výskum.Allen bol aj nadšeným športovým fanúšikom a vlastnil basketbalový tím Portland Trail Blazers, resp. profesionálny tím amerického futbalu Seattle Seahawks.