USA sťahujú niektoré raketové systémy Patriot z Blízkeho východu

Pentagón stiahne budúci mesiac štyri raketové systémy protivzdušnej obrany Patriot z Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Toto opatrenie súvisí s prenesením pozornosti z dlhotrvajúcich konfliktov.

Washington 26. septembra (TASR) - Spojené štáty sťahujú niektoré svoje batérie protivzdušnej obrany z Blízkeho východu. Informoval o tom v stredu americký denník The Wall Street Journal s odvolaním sa vojenských predstaviteľov USA.



Pentagón stiahne budúci mesiac štyri raketové systémy protivzdušnej obrany Patriot z Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu, píše sa v správe s tým, že toto opatrenie súvisí s prenesením pozornosti z dlhotrvajúcich konfliktov na Blízkom východe a Afganistane k napätiam s Čínou, Ruskom a Iránom.



Dva raketové systémy Patriot premiestnia z Kuvajtu a po jednom z Jordánska a Bahrajnu. Patrioty sú mobilné systémy schopné zostreľovať rakety a lietadlá, pripomína agentúra Reuters.



Správa o stiahnutí Patriotov prichádza v čase stupňujúcej sa polemiky medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré tento rok odstúpili od jadrovej dohody s Teheránom. Jej cieľom bolo zabrániť Iránu vo výrobe jadrovej bomby výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.



USA a Rusko vedú spolu diplomatické spory pre anexiu Krymu z roku 2014, zapojenie sa do sýrskeho konfliktu a údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016.