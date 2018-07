Státisíce ľudí v USA protestovali proti rozdeľovaniu migrantov

Predpokladá sa, že šlo o najväčšiu demonštráciu podporujúcu práva imigrantov v hlavnom meste od roku 2010.

Washington 1. júla (TASR) - Státisíce ľudí protestovali v sobotu vo viacerých mestách USA proti prisťahovaleckej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa a prípadom oddeľovania detí od rodičov na južných americko-mexických hraniciach. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



V sobotu bolo v Spojených štátoch naplánovaných vyše 700 protestných pochodov. Tie sa uskutočnili v mestách od New Yorku či Los Angeles, ktoré sú k migrantom prívetivé, až po konzervatívne štáty v Apalačskej oblasti či Wyoming.



Podľa odhadov organizátorov sa pokojného protestu v americkej metropole Washington zúčastnilo približne 30.000 ľudí. Podľa Reuters sa predpokladá, že šlo o najväčšiu demonštráciu podporujúcu práva imigrantov v hlavnom meste od roku 2010, keď aktivisti požadovali zmenu imigračného systému.



Počas protestu pred Bielym domom aktivisti a miestni náboženskí vodcovia vyzvali administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby k cudzincom bola prívetivejšia a rodiny spájala. Reuters pripomenula, že Trump bol v čase sobotňajšieho protestu v hlavnom meste vo svojom golfovom klube v meste Bedminster v štáte New Jersey.



Na newyorskom pochode sa medzi tisíckami účastníkov objavili transparenty s nápismi, ako napríklad "Urobiť Ameriku opäť ľudskou" či "Imigranti sú tu vítaní". Na americko-mexickej hranici demonštranti zas čiastočne zablokovali most, ktorý spája mesto El Paso v štáte Texas s mexickým mestom Ciudad Juárez na severe krajiny.



Agentúra AP píše, že niektoré protestné pochody boli pokojné, iné sa niesli v búrlivej atmosfére.



V súvislosti s protestom Trump v sobotu kritizoval niektorých demokratov v Kongrese, ktorí vyzvali na zlikvidovanie amerického Imigračného a colného úradu (ICE). Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Twitteri úradu vyjadril podporu a dodal, že jeho pracovníci robia "skvelú prácu", keď amerických občanov udržiavajú v bezpečí tým, že "odstraňujú najhoršie zločinecké živly" v krajine.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do USA cez hranice s Mexikom. Dodal však, že ním zavedená politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii zostáva naďalej v platnosti.



V dôsledku uplatňovania v apríli zavedenej politiky nulovej tolerancie bolo do konca mája oddelených od rodičov približne 2500 detí.