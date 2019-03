USA stiahnu z Venezuely svoj zvyšný diplomatický personál

USA vedú medzinárodné úsilie s cieľom zosadiť socialistického prezidenta Nicolása Madura a nahradiť ho opozičným lídrom Juanom Guaidóom, ktorý prisľúbil konanie nových prezidentských volieb.

Washington 12. marca (TASR) - Spojené štáty stiahnu svoj zvyšný diplomatický personál z veľvyslanectva v Caracase, keďže sa kríza vo Venezuele zhoršuje. Oznámil to v pondelok neskoro večer americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo s tým, že diplomati opustia Venezuelu do konca tohto týždňa.



Agentúra AP pripomína, že USA vedú medzinárodné úsilie s cieľom zosadiť socialistického prezidenta Nicolása Madura a nahradiť ho opozičným lídrom Juanom Guaidóom, ktorý prisľúbil konanie nových prezidentských volieb. Guaidóa podporuje približne 50 krajín, pokým Madura také štáty ako je Čína, Rusko a Kuba. Maduro nariadil odchod amerických diplomatov už koncom januára, ale potom od toho ustúpil.



Opozíciou ovládaný venezuelský parlament vyhlásil v pondelok stav núdze vzhľadom na to, že krajina už štyri dni čelí výpadkom elektrickej energie. Parlament schválil dekrét predložený svojím predsedom a samozvaným úradujúcim prezidentom Guaidóom. Ten žiada "medzinárodnú spoluprácu", ktorá by pomohla vyriešiť venezuelskú krízu.



Parlament odmietol argument prezidenta Madura, že výpadky elektriny sú následkom sabotáže zo strany USA. Maduro ich tiež pripisuje zlému manažmentu a nedostatku investícií.



Národné zhromaždenie však podľa agentúry DPA nemá silu stav núdze presadiť, keďže moc drží vo svojich rukách Maduro. Stav núdze by mal trvať 30 dní.