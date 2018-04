Školáci v USA utrpeli zranenia, keď ich autobus narazil do nadjazdu

Na snímke prenajatý autobus s tínedžermi, vracajúcimi sa v nedeľu neskoro večer 8. apríla 2018 z krátkych jarných prázdnin, narazil do nadjazdu na ostrove Long Island v americkom štáte New York.

Lakeview 9. apríla (TASR) - Prenajatý autobus s tínedžermi, vracajúcimi sa v nedeľu neskoro večer z krátkych jarných prázdnin, narazil do nadjazdu na ostrove Long Island v americkom štáte New York. Pri náraze utrpelo vážne zranenia šesť cestujúcich a vrchná časť vozidla bola po celej dĺžke zdemolovaná.



Nehoda sa stala krátko po 21.00 h miestneho času na ceste Southern State Parkway v meste Lakeview, napísala v pondelok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na newyorskú štátnu políciu.



Jeden zo šiestich vážne zranených cestujúcich má veľmi vážne zranenia, dodal major štátnej polície David Candelaria. Ďalších 37 pasažierov utrpelo menšie zranenia.



"Každý dokázal vyjsť von, okrem jednej osoby, ktorú sme vyslobodili," uviedol šéf hasičov v Lakeview, Patrick McNeill. "Všade bolo sklo. Strecha autobusu je strhnutá až po vrch sedadiel," dodal.



Zverejnený videozáznam zachytáva tínedžerov, ako sedia alebo stoja pred bielym poškodeným autobusom, niektorí z nich zahalení do prikrývok. Hasiči zatiaľ kontrolovali vrak vozidla. Na miesto prišiel urýchlene veľký počet sanitiek a hasičských áut.



Celkovo 38 študentov z rôznych stredných škôl na Long Islande sa spolu s piatimi dospelými členmi dozoru práve vracali z Medzinárodného letiska Johna F. Kennedyho a smerovali do nákupného centra, aby sa tam stretli s rodičmi, informovala polícia.



Polícia uviedla, že vodiča preveruje, ale zdá sa, že nie je oboznámený s obmedzeniami platnými pre komerčné vozidlá na spomínanej ceste.



Svetlá výška daného nadjazdu nad vozovkou je len 2,39 metra. Nárazy vozidiel do nadjazdov nie sú na tejto ceste nič nezvyčajné. V roku 2017 boli zverejnené správy, že na cestu nainštalujú elektronický systém, ktorý bude varovať vodičov, pokiaľ je ich vozidlo príliš vysoké pre tamojšie nadjazdy.