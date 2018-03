Na strednej škole v Marylande sa strieľalo. Útočník je mŕtvy

Streľba nastala len čosi vyše mesiaca od tragédie na Strednej škole Marjory Stonemanovej Douglasovej v Parklande na Floride, kde páchateľ zastrelil 17 ľudí.

Washington 20. marca (TASR) - Dvaja študenti utrpeli v utorok zranenia, keď iný študent spustil streľbu na strednej škole v meste Great Mills v americkom štáte Maryland. Strelca vyhlásili po prevoze do nemocnice za mŕtveho. Informácie poskytol miestny šerif Timothy Cameron, na ktorého sa odvolala rozhlasová stanica National Public Radio (NPR).



"Študent prišiel s ručnou strelnou zbraňou a na chodbe strednej školy v Great Mills vystrieľal tesne pred začiatkom vyučovania sériu nábojov, pričom zranil študentku a ďalšieho študenta," uviedol v utorok novinárom na tlačovej konferencii Cameron, šerif okresu St. Mary's County. Spresnil, že k streľbe došlo okolo 08.00 h miestneho času. Škola v Great Mills sa nachádza v južnej časti Marylandu, takmer 100 kilometrov od americkej metropoly Washington.



Obe postrelené obete odviezli do miestnych nemocníc. Študent je v stabilizovanom stave a študentka v kritickom stave, oznámil šerif.



Ochrankár školy zasiahol proti strelcovi, keď ten začal paľbu. Ako ďalej Cameron novinárom uviedol, ochrankár "vystrieľal na útočníka zásobník, pričom zároveň vystrieľal zásobník aj páchateľ". Šerif dodal, že ochrankár neutrpel zranenia. Prebieha vyšetrovanie prípadu.



Totožnosť obetí ani strelca nebola zverejnená a nie je jasné ani to, či ich spájal nejaký vzájomný vzťah.



Polícia vypočúva svedkov streľby v zabezpečenej zóne strednej školy, doplnil šerif. Školu evakuovali a zvyšných študentov odviedli na strednú školu v meste Leonardtown v rovnakom okrese. Aj rodičom odporučili, aby išli za deťmi radšej priamo do tejto školy.



Podľa spravodajskej stránky The Bay Net úrady minulý mesiac vyšetrovali potenciálne vyhrážky voči strednej škole v Great Mills, keďže sa takéto správy objavili na sociálnych sieťach.



Streľba nastala len čosi vyše mesiaca od tragédie na Strednej škole Marjory Stonemanovej Douglasovej v Parklande na Floride, kde páchateľ zastrelil 17 ľudí.