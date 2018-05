VIDEO: ĎALŠIA STREĽBA V ŠKOLE: Strelec zabil v Texase najmenej 8 ľudí

Na snímke príslušníci polície, ktorých povolali po nahlásení streľby do miestnej strednej školy v Santa Fe, americkom štáte Texas v piatok 18. mája 2018. Školu uzatvorili. Foto: TASR/AP

Santa Fe 18. mája (TASR) - Na strednej škole v texaskom meste Santa Fe zastrelil v piatok útočník najmenej osem ľudí. Polícia aktívneho strelca zatkla. Informovala o tom televízia Sky News s odvolaním sa na americké médiá.Stredná škola v Santa Fe, približne 48 kilometrov východne od Houstonu, je po streľbe uzavretá.Polícia tiež hlásila, že niekoľko osôb utrpelo pri čine zranenia.Zástupca riaditeľa školy oznámil, že situáciu užJedna študentka pre houstonskú televíznu stanicu KTRK do telefónu povedala, že strelec prišiel na jej hodinu umenia a spustil streľbu do žiakov. Študentka dodala, že videla dievča s krvou na nohe, keď triedu evakuovali.Ranených študentov odvážali sanitky do nemocníc.Ide o tretiu streľbu na americkej škole za posledných sedem dní a 22. takúto streľbu od začiatku roka, uviedla televízia CNN.