Študenti v USA demonštrovali proti násiliu páchanému zbraňami

Washington 20. apríla (TASR) - Študenti v Spojených štátoch vyšli v piatok do ulíc. Demonštrovali proti násiliu páchanému strelnými zbraňami a nečinnosti vládnych predstaviteľov, píše agentúra DPA.



Do protestov sa podľa organizátorov malo zapojiť približne 2000 škôl. Podľa študentov vláda nerobí dosť, aby takéto násilie zastavila. "Amerika je jediná krajina na svete, kde bolo zastrelených tak veľa ľudí a napriek tomu s tým naši vodcovia nič nerobia," napísali organizátori zhromaždení na svojej webovej stránke.



Piatok 20. apríla si študenti vybrali cielene, pretože je to deň, keď si Spojené štáty pripomínajú 19. výročie streľby na škole v americkom štáte Colorado, ktorá si vyžiadala 13 obetí. Študenti počas pochodu držali za každú obeť streľby na strednej škole Columbine v meste Littleton 13 sekúnd ticha.



S nápadom na piatkové protesty prišla 16-ročná Lane Mudrocková z Ridgefieldskej strednej školy v štáte Connecticut. Protesty sú inšpirované minulomesačnými demonštráciami s názvom Pochod za naše životy. Študenti sa vtedy zišli, aby si pripomenuli masaker na floridskej strednej škole, pri ktorom zahynulo 17 ľudí.



Krátko pred tým, ako sa piatkové pochody začali, došlo na Floride k ďalšej streľbe, pri ktorej bol zranený jeden študent. Miestne úrady spresnili, že išlo o školu v okrese Ocala, píše DPA.