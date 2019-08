USA sú znepokojené správami o čínskych silách na hranici s Hongkongom

Dúfam, že sa to vyrieši mierovou cestou, nikto nebude zranený a nikoho nezabijú, povedal americký prezident.

Washington 14. augusta (TASR) - Spojené štáty vyjadrili v stredu "hlboké znepokojenie" nad správami o pohyboch čínskych "polovojenských" síl na hranici s Hongkongom a vyzvali Peking, aby rešpektoval autonómiu tohto územia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Spojené štáty dôrazne naliehajú na Peking, aby dodržiaval svoje záväzky vyplývajúce z čínsko-britskej spoločnej deklarácie, ktorá umožňuje Hongkongu uplatňovať vysoký stupeň autonómie," uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.



Agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa ešte v utorok informovala, že Čína podľa amerických tajných služieb presúva svoje jednotky k hraniciam Hongkongu, kde sa už desať týždňov konajú protivládne demonštrácie.



Trump ešte predtým vyjadril nádej, že v Hongkongu nedôjde počas protestov k nijakým stratám na životoch a vyzval obe strany na pokojné riešenie situácie, ktorú označil za "veľmi komplikovanú".



"Dúfam, že sa to vyrieši mierovou cestou, nikto nebude zranený a nikoho nezabijú," povedal americký prezident.



Hongkong, jedna z dvoch osobitných administratívnych oblastí Číny, bol uplynulý víkend už desiatykrát dejiskom často násilných protestov proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila tento návrh zákona za "mŕtvy".



Demonštranti následne od miestnej vlády žiadali aj vyšetrovanie údajného neadekvátneho postupu polície pri zásahoch a rozpustenie zákonodarného zboru.