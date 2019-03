Súd v New Yorku odmietol žalobu proti Nemecku za genocídu v Afrike

Sudkyňa rozhodnutie odôvodnila imunitou Nemecka voči žalobám tohto druhu.

New York 8. marca (TASR) - Súd v New Yorku odmietol žalobu proti Nemecku, ktorú podali príslušníci juhoafrických národnostných skupín Herero a Nama, pripisujúci bývalej koloniálnej veľmoci genocídu na území dnešnej Namíbie. Sudkyňa rozhodnutie odôvodnila imunitou Nemecka voči žalobám tohto druhu, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



Súd v newyorskej štvrti Manhattan rozhodol ešte v stredu, pričom si zástupca žalujúcej strany vyhradil právo na ďalšie kroky. Najvyšší predstaviteľ skupiny Herero, Vekuii Rukoro, vo štvrtok avizoval podanie odvolania. Sudkyňa sa podľa neho pri skúmaní príslušnosti dopustila "zásadných pochybení", ktoré budú v prípade ďalšieho konania napravené.



Podľa Hererov a Namov sa má Nemecko zodpovedať z usmrtenia vyše 100.000 ľudí počas genocídy začiatkom 20. storočia, keď bolo koloniálnym správcom dnešnej Namíbie. V žalobe sa navyše uvádza, že Berlín vylúčil zástupcov týchto etník zo svojich rokovaní s namíbijskou vládou a nevyplatilo odškodné rodinám obetí vyvražďovania.



Nemecko v roku 2016 uznalo genocídu v Namíbii a začalo s tamojšou vládou prerokúvať spôsob, ako by sa mohlo oficiálne ospravedlniť.



Genocída v Namíbii sa odohrala v rokoch 1904 - 1908, keď sa tamojší Hererovia a Namovia búrili proti koloniálnej nadvláde. V snahe ušetriť muníciu nemeckí vojaci odviedli desiatky tisíc mužov, žien a detí do púšte, aby tam zomreli, zatiaľ čo iných nechali zomrieť v koncentračných táboroch.



Hererovia a Namovia obviňujú Nemcov aj z toho, že ich obrali o viac ako štvrtinu ich pôdy i dobytok a nútili ich pracovať v otrockých podmienkach. V súčasnosti žije v Namíbii približne 300.000 príslušníkov týchto národnostných skupín.